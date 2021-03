Ilary Blasi, la foto dopo l'Isola dei Famosi è nella vasca. E scatena pure Francesco Totti

23 marzo 2021 a

Ci beve sopra, tutta nuda nella vasca da bagno. Lo scatto bollente di Ilary Blasi dopo la seconda puntata dell'Isola dei Famosi fa impazzire i fan e scatena anche il marito Francesco Totti. La Blasi fa esplodere Instagram con lo scatto hot mentre ha in mano un bicchiere da cocktail e sorride. Secondo l'ex capitano della Roma però non sarebbe alcolico: “Quella era acqua sicuramente” commenta (ridendo) Totti. Sotto al diluvio di commenti lusinghieri per la conduttrice super sexy del reality dei naufraghi spunta anche quello dell'opinionista Elettra Lamborghini che, ha debuttato finalmente in studio, dopo essere guarita dal Covid: "Bonaaa" scrive la Twerking Queen.

