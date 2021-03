Isola dei famosi, Brando e Francesca in nomination. Isoardi regina e Gascoigne marziano, ecco la terza puntata

Giada Oricchio 23 marzo 2021 a

Brando Giorgi e Francesca Lodo sono i due nominati della terza puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 22 marzo. Eliminato definitivamente Akash Kumar che fa arrabbiare Ilary Blasi (colpevole a sua volta di spoiler), mentre Roberto Ciufoli è guarito ed è rientrato in gioco. Screzi, strani appetiti e prove di forza: è l’Isola delle Amazzoni.

La quindicesima Isola dei Famosi è rosa. Le donne, da Elisa Isoardi a Miryea Stabile, da Vera Gemma a Valentina Persia hanno il coltello tra i denti: combattono, costruiscono capanne, vincono prove e arpionano gli uomini sempre più cuccioli di paguri spaesati, sempre più fragili girini appena nati. E’ con loro che una bellissima Ilary Blasi, pettinatura alla Eva Kant e abito color oro con spacco frontale e fianchi nudi, fa da “mamma chioccia”.

La Regina dell’Isola

Elisa Isoardi si sente molto Queen di Cayo Cochinos e la cosa non è piaciuta a Brando Giorgi: “La Isoardi leader? E perché? Chi lo ha deciso? Ho trovato un’Isoardi bella carica, diversa da come l’ho conosciuta, più aggressiva”. Dal canto suo, la conduttrice piemontese è fuoco e fiamme negli RVM e conciliante/paracula in diretta. Fa strategia: “Ora tutto si è risolto, va bene, adesso è tutto a posto, siamo una squadra”. Intanto ha già battibecato con Brando Giorgi, Vera Gemma, Daniela Martani e Akash Kumar.

Duelli a Playa Palapa e zabaione

Quest’anno le prove ricompensa sono mal presentate dall’inviato Massimiliano Rosolino e ben giocate dai naufraghi decisi a non mollare un granello di sabbia. Valentina Persia dei Burinos conquista le coperte a scapito di Elisa Isoardi, mentre Akash Kumar vince la maschera per i Rafinados battendo Gilles Rocca alle travi. Lo rincuora l’opinionista Tommaso Zorzi: “Gilles se hai bisogno di essere consolato il mio numero ce l’hai e se non hai il mio numero te lo faccio dare dalla produzione”. Ilary Blasi fa l’Iva Zanicchi della situazione: “Tommaso ti viene a portà un po’ di uovo sbattuto per farti riprendere, te porta lo zabbbaione!”. Se loro si divertono, Akash, il concorrente meno simpatico della storia di tutti i reality a cui ha partecipato (sono tanti e tutti trash checché ne dica, nda), fa lo sborone in diretta: addominali non richiesti e gesti presuntuosi. Il modello ha rosicato perché non lo hanno incoronato leader pur avendo costruito il giaciglio per dormire e se l’è legata al dito tanto da accusare i compagni di “mancanza di purezza, verità e onestà. Io è la seconda volta che sto in tv, loro sono abituati, Elisa è cambiata, fa show. La mia bellezza è un’arma a doppio taglio”. In realtà, il modesto Akash sta alla verità come Salvini sta all’europeismo. L’opinionista Elettra Lamborghini è vox social: "AkashA non mi sta simpaticissimo…”.

Gli appetiti di Vera e Awed

Vera Gemma è protagonista dell’Isola dei Famosi per il suo potenziale trash schietto e divertente. In Honduras, soffre un determinato tipo di fame, quella sessuale. Ilary Blasi manda in onda una clip riassuntiva delle frasi della figlia d’arte: “Il rapporto intimo con un uomo mi inizia a mancare, io sono la dea delle milf che ti fa perdere la testa a suon di cibo e letto. Andiamo nell’isolotto di fronte, quello con le tre palme, per fare roba… e voglio il tuo corpo? Esatto. Awed ripassa quando hai voglia di farlo in maniera pesante. Poi c’è Akash, non mi deve provocare perché poi faccio come gli spaghetti, come diceva Sordi, io me te magno. Vorrei fare uno scambio, noi diamo Daniela Martani ai Rafinados e ci prendiamo Akash. Nun t’abbassà quei pantaloni, che se vengo te faccio…”. Una panterona con tanta autoironia. A Ilary Blasi che le chiedeva se si sentisse una seduttrice, ha risposto: “In altri tempi giocavo sulla seduzione e basta, adesso gioco sullo sfinimento, il lavaggio del cervello e l’atteggiamento materno. Comunque scherzo, io amo il mio fidanzato”. Che sarebbe Jeda, 28 anni più giovane, occhi eternamente sbarrati davanti alle sparate della fidanzata. Anche il giovane youtuber Awed, definito da Zorzi lo “zerbino” di Vera Gemma, ha puntato una naufraga nonostante la fame: la pupa Miryea Stabile che per ora nicchia.

Merce di scambio, zavorra e spoiler

Con un’altra sfida, Brando Giorgi passa dai Rafinados ai Burinos come merce di scambio di valore e Daniela Martani va nei Rafinados in quanto zavorra. Ed è in questo momento che Ilary Blasi si trasforma in Mara Venier: “Brando sei durato niente, come Ferdinando su Parasite Island”. Mano sulla bocca per lo spoiler, ma frittata fatta: in Honduras hanno sentito. Più tardi, nella prova dell’orologio honduregno, sarà proprio la zavorra Martani a strappare un inatteso pareggio con Vera Gemma aprendo la strada a Miryea che batte Francesca Lodo e vince la prova immunità (dalla nomination) per la squadra dei Rafinados.

Eliminato Akash e la furia di Ilary Blasi

Akash Kumar, in nomination con Angela Melillo, viene eliminato con il 76% dei voti e ha la seconda chance di parasite Island. Sbarca sulla spiaggia dove Fariba e Ubaldo sono abbandonati a sé stessi e ai loro litigi e dice che non vuole restare: “Sono stanco, voglio tornare a casa, non resto, sono voluto andare via io”. Non proprio: fuori con il 76% dei voti. Da contratto, Ilary Blasi gli chiede di restare, Zorzi si lancia in un pistolotto sull’importanza dei reality per i giovani e provano a fargli mettere il fondoschiena su Parasite Island anche Elettra Lamborghini, Fariba e Ubaldo. Niente. L’ego del modello è accecato dalla sua immagine riflessa: “No, io ho già vinto la mia Isola, ero venuto qui per vincere le mie paure, debolezze e metabolizzare la relazione finita” dice Akash citando a memoria il manuale del bravo concorrente da reality. Elettra Lamborghini sottolinea che è irrispettoso verso il pubblico e Ilary Blasi perde la pazienza concedendo il bis del famigerato scontro con Fabrizio Corona: “Noi abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro, che avrebbe fatto l’Isola più volentieri e meglio di te. Vai via? Ok perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia, ciao Akash. Chiudete l’audio”.

Il marziano, la leonessa e il patatone

Paul Gascoigne più che sesso, droga e rock ‘n roll, è un marziano gallese in Honduras. La versione italiana di “pen is on the table” diventa “IL PEN è sul tavolo” e la chiacchierona Vera Gemma è “UN’ARAGOSTA che parla troppo e mi innervosisce”. Elisa Isoardi, invece, è la portabandiera del girl power: “Gli uomini ci provano, ma non ce la fanno, fanno confusione. Un uomo deve essere intelligente per stare con una donna forte”. E infine Gilles Rocca, fuori bel tenebroso, dentro cuore di panna: “Mi manca tanto la mia fidanzata Miriam, è la donna che più mi ha migliorato in questi 12 anni. Meriterebbe tanto perché nella vita ha sofferto molto. All’alba e al tramonto prendo la sua foto e mi isolo per pensare solo a lei”.

Zeta di Zorzi

Fra i tre opinionisti, Tommaso Zorzi è quello entrato meglio nella parte. Dal GFvip all’Isola dei Famosi, ha ben chiaro un concetto: non è lì per scaldare la sedia, lasciar parlare lo spirito o fare battutacce di dubbio gusto (nessuno ha ancora capito il racconto sul pesce e il suo palapo di Iva Zanicchi, nda), è lì per guadagnarsi la pagnotta. Sta sfruttando la fresca esperienza al Grande Fratello per essere preciso sulle strategie dei concorrenti (“A Brando non piacciono le donne che comandano, credo si sia studiato gli avversari prima di entrare”) ed è attento alle prove e all’andamento del gioco. Nella sua rubrica, all’interno della diretta, non risparmia nessuno. La pecca? Per mettere un po’ di pepe dovrebbero far sentire i suoi giudizi ai naufraghi. Iva Zanicchi, invece, regala troppi doppi sensi senza senso, sembra un po’ il Pupo del GF e rimandata Elettra Lamborghini: promossa su Akash e bocciata per aver ripetuto la boiata insultante “non ce n’è coviddi”.

Nomination

Tra nomination segrete e palesi, al televoto finiscono Brando Giorgi (nominato anche da Elisa Isoardi, nda) che paga lo scotto di essere appena passato nel gruppo dei Burinos e Francesca Lodo. Finisce così, anzi no: finisce con Ilary Blasi che fa la mossa iconica degli orecchini.

