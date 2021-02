A C'è Posta per te la figlia vuole vedere il padre. Sui social scatta la caccia alla matrigna

Giada Oricchio 21 febbraio 2021 a

A “C’è Posta per Te”, il people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, sabato 20 febbraio, una figlia riabbraccia il padre, ma i social danno la caccia alla matrigna.

Se c’è una cosa che manda in solluchero Twitter sono le storie del Sud con matrigna arcigna. E sabato sera, Maria Siponta, detta Sipontina, non ha deluso le aspettative. Antonella ha mandato la posta al padre Lorenzo perché vuole essere libera di chiamarlo tutti i giorni e di vederlo senza che la seconda moglie sbuffi o cancelli il numero. L’uomo è ben disposto però non vuole contrariare la seconda moglie Maria Siponta che invece di essere accogliente, sfoggia un cordiale disdegno. “Ho sempre accettato le tue scelte, è giusto che tu ti rifaccia una vita, ma io voglio essere libera di chiamarti anche venti volte al giorno” dice Antonella e Maria Siponta, ribattezzata dalle vipere di Twitter “Sepolta”, fa capire subito qual è l’antifona: “Non è che non può telefonare, ma a me non piace il cellulare che squilla. A qualcuno dà fastidio il freddo, a qualcuno il caldo, a me danno fastidio le tante chiamate e i rapporti morbosi. Siete grandi abbastanza, dovete capire che adesso papà ha una nuova famiglia, cioè siamo io e lui e non voglio che ci siano intromissioni”.

Maria De Filippi le fa notare che si tratta delle figlie e che una volta ha appellato Antonella con “pianta morta”, la donna incauta nega, però la conduttrice tira fuori gli screenshot e la inchioda. Gli investigatori di Twitter si indispettiscono, partono dai capelli corti sale e pepe di Antonella, dalla provenienza pugliese e risalgono all’account Facebook scoprendo che gestisce pure il profilo del marito, che pubblica post dove si sottolinea che la moglie ha lo scettro del comando e che ama i selfie elaborati, lei che fingeva di non saper usare il cellulare. Lorenzo vuole stare con le figlie e apre la busta, ma la De Filippi lo avvisa: “Ti devi mettere in mente che ti vogliono vedere e sentire, sei te che devi fare di tutto affinché vadano d’accordo con tua moglie”. Tutto è bene quel che finisce bene, un po’ meno per Antonella il cui profilo social viene inondato dai commenti.

