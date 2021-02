A C'è Posta per Te arrivano i sorcini. Ma la vera sorpresa è Renato Zero

Giada Oricchio 21 febbraio 2021 a

A “C’è Posta per Te”, il people show di Canale 5, sabato 20 febbraio, si celebra l’importanza dei nonni con una coppia alla “Sandra e Raimondo”, due sorcini di Renato Zero, ospite speciale.

Renato Zero, tirato a lucido in superbo completo blu cobalto, si presenta ossequioso a una Maria De Filippi particolarmente bella in tailleur rosso: “Sapendo di venire da te che sfoggi quello che sfoggi non volevo fare una figuraccia”. Il cantautore romano è la sorpresa di Giulia e Marianna ai nonni Antimo, 80 anni, e Anna, 75, che le hanno sostenute e accudite soprattutto dopo la morte prematura della mamma (e loro figlia): “Per noi siete i nonni più belli del mondo. Siete una forza e fate ridere come Sandra e Raimondo. Vogliamo che gli angeli e le stelle veglino sempre su di voi. Grazie per non aver mai mollato”.

Antimo e Anna, originari di Napoli, sono belli, simpatici, eleganti e puri d'animo: se lui assomiglia a un attore hollywoodiano e sembra uscito da una copertina di Vogue, lei ha una risata alta e fresca e una delicatezza antica nei lineamenti. La sorpresa per due sorcini della prima ora è Renato Zero che scherza come se fossero due amici: “Siete due piez e core come si dice a Napoli, però su Instagram dovete mettere una foto che vi renda giustizia, al giorno d’oggi parlare di nonni mi tocca particolarmente perché ora lo sono anche io e capisco che stare al timone della famiglia comporta tanti oneri, ma anche tanta soddisfazione. Se state bene voi, stanno bene anche le creature! Vostra figlia è andata via così presto, ma ha dato tanto in questi pochi anni. Hanno avuto una mamma che ha insegnato tanto, ho detto a Marianna e Giulia di stare in guardia che ogni tanto arrivano dei segnali, si sente un certo profumo, anche nei sogni ci sono parvenze di presenze a noi vicine, questi sono angeli che restano nell’aria” ed elogia la De Filippi: “Facciamo un applauso a Maria che ci tiene ad avere un’Italia solida e unita!”.

Renato Zero gli regala una settimana di vacanza in Sardegna, poi canta "Il Grande Incantesimo" e lancia un appello al pubblico e a Maria De Filippi in visibilio: “Non dimenticatemiii!”. Antimo piange schernendosi dietro gli occhiali da vista, Anna manda baci a più non posso alla De Filippi e le nipoti si stringono orgogliose alle loro colonne: non c’era modo migliore di celebrare il ruolo fondamentale dei nonni nelle famiglie e nella società.

