C'è Posta per te, lui finisce in ginocchio e la De Filippi fa un fosco pronostico

Busta con doppio imprevisto e delusione finale a “C’è Posta per Te”, sabato 20 febbraio. Andrea si mette in ginocchio, Arianna lo perdona e Maria De Filippi pronostica: “Lo rifarà”.

Andrea, 34 anni, chiama il people show C’è Posta per Te perché la compagna Arianna, 23, è convinta che l’abbia tradita. Sostiene di aver solo chattato con un’altra donna, ma dati i numerosi precedenti, la fidanzata non gli crede più. Andrea le chiede scusa per un anno sgarzulino: “Sono molto insicuro, ho bisogno di sentirmi dire che sono bello e avevo paura che ti stancassi di me data la differenza d’età e il mio stile di vita molto tranquillo visto che il tuo prima di conoscermi era molto libero. Ti chiedo di ricominciare”.

Stabilito che Arianna faceva le cose normali di una ventenne, Maria De Filippi fa capire che il giovanotto ha l’abitudine di mandare le foto dei gioielli di famiglia come se fossero biglietti da visita e Arianna aggiunge: “Ha continuato a scrivere alle altre ragazze anche dopo essere andato via di casa? Dice tante bugie”, la De Filippi è presa in contropiede e il ragazzo conferma di essere affetto da “chattologia social acuta” però garantisce: “Sì, ho scritto a Alexandra, Ilaria…ho sbagliato, ho capito l’errore e non lo farò mai più. Ti amo veramente e non ti voglio deludere ancora, voglio essere l’uomo che meriti. Mi sono cancellato da tutti i social”, “Scrivi su Facebook tratta la tua donna come una principessa e poi mi fai le corna?” osserva la ragazza innamorata, ma lucida.

MDF a sorpresa manda a prendere il cellulare del fedifrago (che non ha nulla da nascondere) e rivela: “Voleva chiederti di sposarlo, l’ho bloccato io perché era un po’ troppo”. Arianna è molto carina di viso e di modi: “Posso farti una domanda, Andrea?”, un mantra che ogni volta ghiaccia il 30enne che non sa quali chat sono state sgamate e quali no. La ragazza sembra decisa a chiudere la busta: “Perché devo rovinarmi gli anni migliori per stare dietro a lui che ne ha 34?! Lui deve andare da uno psicologo. Se risuccede, che fai, chiami Maria?”, “Beh, non gli rispondo” replica la conduttrice. Andrea ama il palcoscenico di C’è Posta per Te almeno quanto ama quello di Facebook e regala una secondo imprevisto: si mette in ginocchio con aria supplicante e la sua bella cede. La De Filippi li saluta e fa un fosco pronostico: “Tanto sui social ci va”. Delusione su Twitter dove gli internauti esortavano Arianna a fuggire dall’ennesimo uomo narcisista.

