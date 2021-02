Paolo Bonolis show a C'è posta per te. "Ti è piaciuto..." così imbarazza Maria De Filippi

Giada Oricchio 13 febbraio 2021 a

Paolo Bonolis è il grande mattatore della tv italiana e non smentisce la sua fama neppure a “C’è Posta per Te”, sabato 13 febbraio: “Ti è piaciuto eh…”.

La prima storia del people show condotto da Maria De Filippi in genere è una sorpresa. Questa volta i figli hanno mandato a chiamare la mamma Francesca per incoraggiarla a ricominciare a vivere dopo la morte per leucemia dell’amato e amorevole padre e marito. La sorpresa per la signora Francesca è Paolo Bonolis. Il conduttore entra in studio e fa il lumacone con la De Filippi, tiratissima in jeans, tacchi a spillo e giacca nera: “Sei in forma, peccato che c’è tutta questa gente”, la conduttrice coglie l’ironia con una frazione di ritardo: “Scemooo”.

Poi gli dice di nascondersi dietro la busta e parte il Bonolis show: “Ho capito che mi devo attaccare alla busta, ma mica sono un geco”. La signora Francesca ha accettato l’invito dei figli che vorrebbero ritrovasse la voglia di vivere: “Papà voleva che fossimo uniti e lo siamo. Abbiamo bisogno di te, ma adesso è venuto il momento di pensare a te stessa”.

Commovente e toccante come sono le storie narrate a “C’è Posta per Te” però Bonolis rompe gli schemi e il rituale dei sentimenti: “Quella in mezzo non sono stato io, lo dico per sicurezza” riferendosi alla figlia in avanzato stato di gravidanza. E continua: “Te non volevi far niente e invece con il nipotino è un problema, te tocca! Vieni da un periodo complicato, ma ora ci stanno questi tre farabutti… perché con tuo marito te sei divertita, zitta, zitta tra una cosa e l’altra, facevi le cofecchie … ora devi darti da fare… Ci provi? No, no, lo devi fare, se dici che ci provi sembri un politico”.

Paolo Bonolis nasconde la sua umanità dietro il velo del sarcasmo: “Io non so che offrirti se non le fesserie che faccio in televisione, non ho portato Laurenti perché è rimasto incastrato nel baule”. Le regala una crociera a Istanbul: “Io non posso venire! E cerca un posto dove c’è vicino ginecologia, non vorrei nascesse sul vascello!”. Francesca apre la busta e stringe forte i figli, mentre Bonolis si avvinghia alla De Filippi: “Voi fate pure che io qui ho da fare”, “Scemo, quanto sei scemo” risponde la conduttrice, ma l’ultima parola è del sornione conduttore che si rivolge al pubblico e con aria compiaciuta dice: “Le è piaciuto, le è piaciuto…”.

