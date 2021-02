Mi ha cambiato la vita. A C'è Posta per te De Martino e Giuseppe sono grati a Maria

Giada Oricchio 21 febbraio 2021 a

a

a

Stefano De Martino è ospite del people show “C’è Posta per Te”, sabato 20 febbraio: “Devo tutto a Maria”, ma a rubargli la scena è Giuseppe che si è rivolto alla De Filippi per un motivo ben preciso: “Ho chiamato perché non devo pagare”. E la conduttrice gli cambia la vita.

“Chiamo C’è Posta per Te perché per fare la sorpresa non devo pagare”. Lo ha detto Giuseppe, da Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, quando ha mandato la posta a Maria, moglie dal 2011 e madre dei suoi tre figli. Giuseppe fa il fabbro, ma il lavoro è saltuario o in nero e spesso non arriva a fine mese, ma vuole ringraziare la moglie per la forza che gli dà nell’andare avanti nonostante le ristrettezze economiche e le promette un nuovo inizio: “Ce la faremo, non sono stato un padre e un marito eccellente dal punto di vista economico, però il vostro amore è tutto per me e mi tiene in vita. Mi sento un fallito ma non me lo fai pesare. Vedervi felici è l’unica cosa che conta”.

Ciro Immobile con la moglie per la sorpresa alla tifosa vedova. Ma il gesto della De Filippi spiazza tutti

L’uomo ha lo sguardo fragile come quello di un girino e lascia che la De Filippi parli al suo posto: “Ha disimpegnato le vostre fedi nuziali” e la donna se la rimette in un mix di emozione e dignità. Poi la sorpresa: entra Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici ed ex marito di Belen Rodriguez. Il conduttore è sfacciatamente schietto: “Avete un grande amore e un meraviglioso rispetto reciproco. La vostra storia mi ricorda la mia infanzia, il rumore delle gocce nelle bacinelle quando pioveva, l’immensa sofferenza di mio padre che non poteva dare tutto ai figli. A 18 anni impegnai le catenine d’oro per prendere il treno e fare il provino ad Amici” e volge gli occhi pieni di gratitudine verso la De Filippi: “La mia vita è cambiata grazie a quella signora là”.

Maria De Filippi salva la mamma disperata per i figli: colpo di scena a C'è Posta Per Te

Oltre ai regali per i bambini, De Martino le consegna un cappello da elfo e va dritto al sodo: “Grazie al contenuto potrete passare momenti migliori e speriamo sia un nuovo inizio. Sbircia, sbircia”, Maria apre e ha un sussulto: “Oh mio Dio”. Ma la vera svolta, quella che cambia la vita, è un’altra: nel pubblico c’è l’amministratore unico di un’azienda siciliana che offre a Giuseppe un lavoro stabile e regolare. Il 29enne è stordito, gli occhi diventano tazzine di gelatina e sulle gote spuntano due fossette di chi spera sia la volta buona. La De Filippi li congeda: “Ti faccio avere i regali per i bimbi” (Maria annuisce ma ciò che conta, il tesoretto, è ben stretto nelle sue mani) e saluta il figlioccio: “Stefano ti voglio bene” e il presentatore dagli occhi gioiosi: “Marì, che ti posso dire? Sappiate che se io oggi faccio quello che faccio è solo grazie a lei. Ti voglio bene”.

"Attenta al malloppo". Amendola clamoroso col regalone a C'è Posta Per Te

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.