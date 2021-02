Clamoroso a C'è posta per te. Loro a letto sono due "vulcani" ma finisce male

Giada Oricchio 14 febbraio 2021 a

A “C’è Posta per Te”, sabato 13 febbraio, spunta una coppia molto particolare: 30 anni di matrimonio e così tanta passione da essere ancora “due vulcani a letto”, eppure lui ha chattato porcellino su Badoo. E per la prima volta nella storia del people show, il mittente ha chiuso la busta!

Nello studio del programma di Maria De Filippi, entra Eugenio, stempiatura alta, faccia remissiva e tanti scheletri nel cellulare. Piange appena la De Filippi inizia a raccontare che la moglie Antonella gli ha imposto la separazione in casa dopo che un’amante le ha inviato gli screenshot di conversazioni e foto spinte. Eugenio sostiene di non aver mai consumato e di non voler rinunciare a 32 anni di matrimonio e 3 figli anche se lei è pragmatica e poco incline alle affettuosità oltre ai complimenti: “Non mi dice mai quanto sei bello, come stai bene vestito così, ti amo”.

L’uomo confessa che per noia nel 2018 si è iscritto a Badoo, sito per single e ha iniziato a chattare con donne inclini ai complimenti che gratificavano la sua mascolinità. Antonella, da Nerola in provincia di Roma, accetta l’invito e appena lo sente dire: “Mi sono sentito trascurato, ti dicevo: vieni su in camera”, inizia a percularlo: “Fermalo ti prego. Ti ha parlato di quella del 2019? E di quella del 2020? Gli dicevo di smettere di fare il cretino, ma proprio il cretino, si prendeva pause di qualche mese e ricominciava. Guai chi ci toccava il telefono, era tutto topPI sIcret”. Eugenio ci prova ché tanto non ha nulla da perdere: “Non ho mai concluso, lo sai. Due giorni prima che succedesse questo fatto, siamo stati a letto insieme, siamo due vulcani a letto, non è vero?! Non ti ho mai tradito con un’altra, io volevo sentirmi dire che ero bello, non me lo hai detto mai, mai! Chi ti mandava i tuoi messaggi?” e la moglie: “Tua sorella! Zitto che sto parlando con Maria. Vedi questi singhiozzi? Li ha fatti sempre, sempre. Lui non guarda il film, sta con il telefonino e titititititi”. Maria De Filippi se la ride davanti alla regina indiscussa della serata: tradita sì, ma con classe.

“Lui ha perso credibilità, sono delusa - prosegue la signora -. Ora io sono serena, come reagisco se se ne va? Ma dove vuoi che vada? Il problema è quello! Vuole la botte piena e la moglie ubriaca! Può uscire tutte le sere se c’è rispetto, onestà e fiducia, ma quando ha avuto l’occasione è andato con un’altra”. Si capisce che Antonella ha sentito queste scuse tante, troppe volte e ormai stufa del solito disco, lo schermisce. Eugenio, invece, si gioca la carta del vittimismo: “Maria, anche per me puoi chiudere la busta, pensavo mi amasse, mi assumo le mie responsabilità, la amo tantissimo, ho perso sette chili, sono innamorato, ho sbagliato, basta, me ne vado, sparisco completamente”. Lo studio ridacchia per quell’irrituale “chiudi la busta” e Antonella: “Ora ci metti la buona volontà? Perché non l’hai fatto prima? Sei venuto qui? Hai fatto bene, quanto sei bello! Te l’ho detto tante volte che era l’ultima volta, basta, sono delusa” e quello faccia di bronzo riprova a pingere: “Questa è l’ultima volta!” Maria De Filippi è affascinata dall’esplosiva determinatezza della signora: “Davvero vuoi chiudere il matrimonio? Adesso è venuto qua e riconoscono che è lui il cretino”, ma la signora è irremovibile: “Chiudi la busta, lui ha preso il coltello zack e poi zacckete nel cuore. E’ un uomo che mi riempie la vita? Sì di ca**ate”. Antonella gira sui tacchi e se ne va, mentre Eugenio regala l’ultimo show da uomo vanesio e narcisista: “Maria, io ho fatto lo scemo con le chaTTI, ma lei con il bancomaTTI ha fatto tutto, io mi rassegnerò e mi farò la mia vita, ma amo solo lei”.

