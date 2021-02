C'è Posta Per Te, Maria De Filippi salva la mamma disperata per i figli: colpo di scena dietro le quinte

Giada Oricchio 07 febbraio 2021 a

Maria De Filippi c’è cascata di nuovo! Cinque minuti di niente in prima serata. Succede nella seconda storia di “C’è Posta per Te”, il people show di sabato 6 febbraio su Canale 5, in cui Anna abbraccia uno dei cinque figli.

Anna di Palermo è stata sposata 27 anni con un uomo ossessivo, possessivo e geloso. Le scenate erano all’ordine del giorno, il marito va via di casa per 5 mesi e in questo lasso di tempo, la donna si trova un lavoro e inizia una relazione con Gaspare. Quando il marito torna, lei decide di andare via scatenando un litigio furioso. Anna ha mandato la posta ai 5 figli per riannodare i fili di un rapporto interrotto, ma tre (Pietro, Floriana e Marco) rifiutano l’invito e due accettano.

La mamma invoca perdono e Maria De Filippi dà il via all’opera di convincimento andando subito a sbattere contro il muro Davide: “Io ho vissuto in casa, non è vero che non poteva uscire. Non è vero che mio padre mi ha cacciato perché la difendevo troppo. Lei è voluta uscire di casa mentre poteva mandar via mio padre”. Il ragazzo ghigna strafottente davanti alla ricostruzione dei fatti della De Filippi, ma Giulia lo corregge. Davide, infatti, ha la memoria corta a convenienza però si ricorda benissimo di aver picchiato Gaspare perché “c’è stato uno sguardo di troppo” e pronuncia una frase orrenda: “Quando vedo mamma, mi infastidisce e mi urta. Ora non mi va di vederla. Sono passati 5 anni? Eh mi provoca rabbia”. I figli non le perdonano di essersi rifatta una vita, ma se Giulia è placida e silenziosa, Davide sfoggia un carattere dispotico , è testone e intima: “Mi può chiamare, se vuole può iniziare a telefonarmi, basta che non mi stressa!” e si vanta di averla bloccata sul cellulare e sui social e se ne esce con: “Le ho consentito di chiamarmi, cosa vuole di più?”.

Gli unici che volano alto sono il marito della figlia e la moglie dell’irremovibile Davide. Maria De Filippi sdrammatizza: “Se apri la busta, ti stressa perché ti abbraccia tutto. Quindi chiudiamo la busta con la possibilità del telefono? Lo chiameremo c’è telefono per te!”. Niente da fare. I quattro vanno via ma la De Filippi strappa a Davide la promessa che ci avrebbe riflettuto. Ed ecco il colpo di scena: Maria va dietro al gruppetto siciliano sparendo come un’illusionista dietro un pesante tendaggio di velluto nero. Lo ha rifatto! Cinque minuti di totale silenzio, inquadrature panoramiche dello studio, tutt’al più un primo piano di Anna o il profilo della De Filippi. Cinque minuti di niente. Meta televisione. Ma la missione è compiuta, seppure a metà: Giulia convinta dal bravo marito e la nuora tornano sui loro passi e concedono un po’ di balsamo sulle ferite di Anna, che come ogni mamma, mai dovrebbe essere respinta.

