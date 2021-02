C'è Posta Per Te, Claudio Amendola clamoroso con il regalo alla coppia: "Occhio al malloppo"

Giada Oricchio 07 febbraio 2021 a

A “C’è Posta per Te”, sabato 6 febbraio, Claudio Amendola sfata un tabù: “Ecco un po’ di soldi. Attenta al malloppo!”. L’attore romano è stata la sorpresa di Giuseppe alla fidanzata Sara. Il due stanno insieme da 11 anni, ma il giovane teme di deluderla non riuscendo a essere un buon marito e un buon padre a causa della sua malattia, la sclerosi multipla. Per Sara, però questo non è mai stato un ostacolo: l’amore supera qualsiasi difficoltà. Giuseppe le promette che sarà forte e ce la metterà tutta, la commozione davanti a una coppia così unita è inevitabile. Claudio Amendola tocca le corde giuste e poi le regala l'arredo per una camera da letto: “Per iniziare a coronare il vostro sogno di mettere su casa”.

La donna ha gli occhi che brillano, è un passo in avanti, ma l’attore romano la spiazza e dal fascio di rose di cui le aveva fatto dono, tira fuori un sacchetto gonfio. Amendola tergiversa, non sa se può dirlo, poi con grande schiettezza si rivolge alla De Filippi: “Maria lo possiamo dire? No, perché… ehm.. .sì.. insomma vogliamo regalarvi dei soldi perché tutti i sogni, tutte le idee, tutte le buone intenzioni hanno bisogno di questi! Sono belli i progetti, ma senza soldi non si va da nessuna parte”. Dritto per dritto. Papale papale. E i social esultano perché per la prima volta in assoluto a “C’è Posta per Te” un ospite vip ha avuto il coraggio di pronunciare la parola “soldi”. In genere era assegno o busta o parafrasi per arrivare a dire che il vil denaro non regalerà la felicità, ma ci va molto, molto vicino. Al momento dei saluti, Claudio Amendola si congeda così da Sara: “Occhio al malloppo!”. Concreto e pragmatico. Bravo!

