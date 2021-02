C'è Posta Per Te, Ciro Immobile con Jessica per la tifosa vedova. E Maria De Filippi le regala...

Giada Oricchio 07 febbraio 2021 a

La prima storia di “C’è Posta per Te”, il people show condotto da Maria De Filippi, sabato 6 febbraio su Canale 5, coinvolge Ciro Immobile e la moglie Jessica. E c’è un regalo davvero particolare.

Elena, bellissima 33enne dagli occhi verdi, ha perso il marito Fabrizio un anno fa, dopo la nascita della figlia Elenoire e mentre era in attesa di Vittoria. La mamma, il fratello e la sorella le hanno mandato la posta per testimoniare il loro affetto: “Se siamo uniti è merito della tua forza di volontà. Rispondi alla morte vivendo a 100 all’ora, senza cedimenti. Reagisci sempre in maniera positiva e gagliarda a quello che ti succede. Non sei sola e mai lo sarai”.

Ciro Immobile e la moglie Jessica sono la sorpresa per Elena, tifosa della Lazio. “Mi hanno parlato tanto di te e appena ti ho visto, ho pensato di conoscerti, sei forte, ma hai una dignità immensa, sei da applausi - sono le tenere parole del giocatore della Lazio -. So che Fabrizio amava molto te, le figlie e la Lazio e quindi in parte amava anche me! Lasciami questa piccola parte”.

Jessica sottolinea che Fabrizio vive nelle figlie e nell’amore per la famiglia: “Hai una famiglia speciale, accetta il loro consiglio: prenditi del tempo per te”. La coppia ricopre Elena di regali per le bimbe, poi Ciro Immobile, seppur intimidito dalla situazione, si dà da fare regalandole un soggiorno in montagna con un’amica. La mamma ha un ultimo messaggio: “La famiglia è il luogo dove dobbiamo tornare sempre, le porte del mio cuore sono spalancate per voi, ma tu sarai sempre la mia prima figlia adorata”. Via la busta e per una volta niente lacrime. Ma al momento dei saluti spunta un cadeau davvero originale. “Ciro e Jessica hanno vestito le tue figlie, se vuoi io ti regalo un mio vestito, l’ho appena tolto, veniva dalla tintoria” dice Maria De Filippi a Elena donandole un suo abito blu notte.

