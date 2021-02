Walter Zenga si difende a Live non è la D'Urso. Poi se la prende con Roberto Alessi

Giada Oricchio 01 febbraio 2021 a

Walter Zenga, ospite di “Live Non è la D’Urso”, domenica 31 gennaio, ha spiegato il rapporto con i figli Andrea e Nicolò: “Al GF è passato il messaggio sbagliato". Poi è scontro con Roberto Alessi: "Hai bloccato i tuoi figli sui social".

Walter Zenga ha lasciato Dubai per difendersi dall’accusa di essere un padre assente. Non è andato a casa dei figli, ma in tv. Prima lo ha fatto, con pessimi risultati, al Grande Fratello Vip, poi a Live Non è la D’Urso sempre senza convincere, a voler essere generosi. L’ex portiere ha sfidato le 5 sfere e nella prima c’era il primogenito Jacopo con il quale ha mantenuto un buon rapporto: “E’ un anno che non ci vediamo, mi è dispiaciuto vedere poche partite allo stadio”.

Più ficcante Simona Izzo: “Lei al GF era una montagna innevata e ghiacciata. Andrea era disarmato. Come mai non si è commosso?”, “Ha fatto un bellissimo discorso, il problema è che io non ho voluto dire a mio figlio davanti a tutti che sono orgoglioso di lui e lo amo. Mi dispiace che non sia passato il messaggio di leggerezza e serenità, quando uscirà lo chiamerò e ci parlerò. Io non ho alcun rancore e mi dispiace che sia passato il messaggio sbagliato”.

Zenga però si infuria quando sente le parole di Alda D’Eusanio (“deve ringraziare di non aver avuto un padre così”): “Deve stare molto, ma molto calmina, io una famiglia, due figli piccoli e altri tre. Io sono un padre e faccio il genitore, nessuno mi può dire che non sono un padre degno. Questa non è più televisione o un’opinione, queste sono cose volgari e quando queste persone usciranno si prenderanno le responsabilità di ciò che hanno detto. Io la D’Eusanio non l’ho mai conosciuta e non si deve permettere. Lì dentro al GF hanno detto cose pesantissime e si dovranno prendere le loro responsabilità”.

Anche Fulvio Collovati ha criticato l’amico: “Credimi è venuta fuori l’immagine di un uomo duro al cospetto di un ragazzo fragile” e l’ex portiere: “Non era mia intenzione, ma Alfonso Signorini ha detto una cosa importante a Andrea: smettila di pensare al passato e pensa a costruire il futuro. Per me Andrea è un orgoglio e farò seguire i fatti, non sono venuto qui in televisione per dire due cose e andarmene. Non me ne frega niente di venire in Italia per stare in televisione, sto bene a casa mia a Dubai”.

Il direttore di Novella2000, Roberto Alessi, invece, lo ha messo in difficoltà: “Hai detto che la verità non è quella raccontata, come se Roberta Termali avesse detto cose non vere, io la conosco ed è una persona molto perbene, ha fatto da madre e da padre a Andrea e Nicolò. Vuoi dire che te li ha messi contro?” e Zenga con una smorfia: “Hanno ascoltato solo una campana, devo dire cose ai miei figli che loro non sanno, devo dire la mia verità. Ho 5 figli da 3 madri differenti, come mai Jacopo è sempre venuto anche se io non l’ho mai chiamato?! Capisci? Non ho parlato con mio padre per 8 anni, l’ho fatto il giorno prima che è morto. Non mi insegnate come si fa il padre! Queste cose Roberta non le sa e quando sono in giro a fare l’allenatore, non sto facendo l’influencer o in vacanza…sul braccio ho tatuati i nomi dei miei figli, posso aver sbagliato, ma ricordatevi bene una cosa: non attaccherò mai i miei figli sui social”.

Il confronto è diventato scontro quando Alessi ha ricordato: “Eh ma li hai bloccati, è un fatto”, “Non fare così con me! Li ho bloccati perché Nicolò ha scritto un libro contro di me” ha urlato paonazzo in volto Zenga, ma Alessi ha insistito: “Non è vero, so bene la storia. Nicolò aveva scritto una prefazione al libro, l’editore ti ha mandato la bozza e tu hai chiamato sette volte, Nicolò non ti ha risposto perché una settimana prima aveva compiuto 30 anni e te non c’eri. A quel punto ancora più offeso lo hai bloccato”. Walter Zenga, sempre più arrabbiato, ha negato: “Sei male informato caro, Nicolò è nato a dicembre e il libro è stato pubblicato a febbraio. Le saprò meglio io di te le cose?!”.

