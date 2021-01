Scintille con Federico fashion style, cos'ha in mano Antonella Mosetti

Francesco Fredella 25 gennaio 2021 a

Dimenticate quello che è accaduto mesi fa, quando negli studi di “Live non è la d’Urso” si consumò uno scontro durissimo tra la Mosetti e Federico fashion style (il parrucchiere delle star che sta scalando la vetta della popolarità). Acqua passata. Federico torna al “Live” con sua madre e affronta cinque agguerritissime sfere. Ma in collegamento ritrova un’amica di vecchia data, Antonella Mosetti. Tra loro i rapporti sono incrinati da tempo.

Rewind. Il parrucchiere delle star aveva accusato la Mosetti di non aver saldato il conto per le extension. “Mancano 600 euro”, aveva detto Federico. Apriti cielo: la Mosetti si era difesa in ogni modo. Poi il gelo e i commenti sui social. Ora arriva la parola fine: la d’Urso chiede ad entrambi di fare pace, magari durante un’acconciatura nel salone di Federico. “Affare fatto”, dice il parrucchiere. “La faccio fighissima”. Intanto in Rete spunta un dettaglio: la Mosetti, in collegamento dallo studio romano di Canale5, si presenta con una pallina rossa in mano. Sembra un anti-stress. Paura della diretta o del confronto con Federico? Mistero. L’immagine, però, fa da subito il giro del web.

