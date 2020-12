"Sto con Paolo Brosio perché..." La macchina della verità della d'Urso non dà scampo alla baby fidanzata

Francesco Fredella 14 dicembre 2020 a

a

a

La macchina della verità non dà scampo a Maria Laura De Vitis, la baby fidanzata di Paolo Brosio (la modella ha poco più di 22 anni). A Live - Non è la d'Urso , il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, si torna a parlare del triangolo Brosio-De Vitis-Granese: quest’ultimo è un giovane imprenditore milanese che avrebbe avuto un flirt con lei. Ma la modella nega.

Raptus in diretta a Live non è la D'Urso, Paolo Brosio bacia la super modella

Secondo il racconto di Granese, la De Vitis avrebbe architettato la storia con Brosio per arrivare in tv e avrebbe anche deciso di mollarlo. Una confessione choc che non convince affatto Brosio.

Brosio e la modella, gelo in studio: “Non mandate in onda quell'audio”

Così, spunta la prova regina tanto annunciata da Granese alcune settimane fa. “Ho un audio che ti incastra in cui sveli la verità sulla tua storia con Brosio”, aveva detto l’imprenditore. E negli studi di Live arriva il momento di fare chiarezza. Ma Maria Laura De Vitis offende pesantemente Granese definendolo “attore-burattino”. Da nostre fonti sembra che l’imprenditore sia sul piede di guerra per denunciare la De Vitis per diffamazione.

Poi, prima della macchina della verità, spunta l’audio choc in una fedelissima ricostruzione. “Sto bene come va (...) Ti sei improntata di fare la fidanzata di Paolo Brosio?”, chiede Granese. “Si. Il mio progetto è staccarmi da Brosio”, racconta nella telefonata la ragazza.

Granese: dubbi sulla storia tra Brosio e la fidanzata, ho un audio choc

Secondo la De Vitis quelle risposte sarebbero state concordate con il proprio agente. E per fare la prova del nove arriva la macchina della verità. Due risposte false per Maria Laura. Tutto per ben due volte quando le viene chiesto se si fosse messa con Paolo per avere "visibilità”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.