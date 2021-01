Barbara D'Urso torna con la dottoressa Giò, fan al settimo cielo

Francesco Fredella 13 gennaio 2021 a

Basta una foto con il camice a far esplodere di gioia i fan. Quella serie tv, tanto cara alla fine degli anni Novanta, è tornata in onda di recente con lo stesso -strepitoso - successo. Ora c’è un altro tassello: la fiction potrebbe tornare molto presto e quella foto di Carmelita, in versione dottoressa Basile, fa sognare i fan. Tenetevi forte. Ci sarebbero altri indizi: qualche mese fa la d’Urso ha pubblicato una storia mentre sfogliava un copione. Potrebbe essere proprio quello della nuova serie della dottoressa Giò. Un mistero, per adesso. Che la regina di Cologno Monzese non svela. Ed aumenta il desiderio di rivederla sul set. Si tratterebbe dell’ennesimo impegno professionale, visto che Barbarella è impegnata con tre programmi: Live non è la d’Urso, Pomeriggio5 e Domenica Live.

