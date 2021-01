Domenica Live, Paolo Brosio presenta Maria Laura alla mamma: cala il gelo. E pure la suocera...

Francesco Fredella 10 gennaio 2021 a

Presentazioni ufficiali a Domenica Live. Ma il dubbio sulla veridicità della relazione a molti utenti resta. Andiamo per gradi: Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, una bellissima ragazza con il pallino di fare la modella, tornano in televisione dopo la bufera che li ha coinvolti. Cosa è accaduto? Rewind. Durante la permanenza di Brosio al GfVip è spuntata la fidanzata segreta, Maria Laura. Che si è fatta spazio nel mondo della televisione. Su di lei, però, un vero ciclone quando è stata paparazzata con un noto imprenditore milanese (Diego Granese). Una persona molto seria e quotata negli ambienti dell’alta finanza.

Lei, però, si è difesa dicendo di non aver alcuna intenzione di stare con due piedi in una scarpa. Ma Granese l’ha incastrata dicendo di possedere un audio in cui avrebbe ammesso che era tutto un piano con Brosio per arrivare al successo televisivo. E in tv, al Live, nelle scorse settimane si era arrampicata sugli specchi sostenendo di aver detto quelle frasi per gioco, seguendo il consiglio del suo agente per mettere alle strette l’imprenditore milanese. Che invece sui social è supportato da molti follower che avvertono odore di bruciato nella storia tra Brosio e la giovane modella.

Al ritorno dalle festività di Natale i due si sono seduti nel salottino di Barbara d’Urso. I collegamento anche la madre di Brosio (a cui il giornalista è legatissimo). “Ai miei tempi era diverso", tuona. La signora Anna sembra molto critica. “Io sono di un’altra generazione e non è facile adattarsi alla generazioni d’oggi. Io non sono abituata”, racconta. Poi l’incontro con Rossana, mamma di Maria Laura De Vitis. “Risponderò con la cosa più banale. Se mia figlia è felice, sono felice anch’io”, afferma Rossana. Anche lei appare un po’ scettica.

