Presunto figlio vuole riesumare Maradona. A Live scontro con Diego Jr

Spunta un altro presunto figlio. E non c’è pace per Il Pibe de Oro, morto due settimane fa per causa ancora molto poco chiare. Mentre si sta consumando una delle tante guerre per l’eredità di Maradona, parla un presunto figlio (non riconosciuto dal calciatore). “Credo che Diego Armando Maradona sapesse di essere mio padre", racconta in un’intervista a A "Live - Non è la d'Urso". Lui si chiama Santiago Lara. Il ragazzo vuole andare fino in fondo a tutta la vicenda e si dice pronto a chiedere la riesumazione della salma per l’esame del DNA. "Da quando mia madre me lo ha presentato all'età di 3 anni- dice Santiago - io so di essere suo figlio", svela in un’intervista.

Ma in collegamento con Live c’è Diego jr - riconosciuto dal Pibe de Oro alcuni anni fa e nato nel 1986 da una relazione clandestina con Cristiana Sinagra. “Il corpo di mio padre non si tocca”, tuona Maradona jr. Ma lui torna all’attacco: “Sono determinato da quando abbiamo avviato l'iter per il riconoscimento nel 2004. Non vorrei chiedere la riesumazione della salma, ma se è l'unica soluzione per dimostrare che Diego Armando Maradona è mio padre, sono costretto”.

