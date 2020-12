Brosio e la modella, gelo in studio: “Non mandate in onda quell'audio”

Francesco Fredella 07 dicembre 2020 a

Lui, lei e l’altro. Paolo Brosio e la fidanzata (giovanissima) Maria Laura De Vitis sono ancora al centro dopo che un’imprenditore milanese racconta di aver le prove che inchiodano la ragazza. Lui si chiama Diego Granese, bello e ricco: avrebbe flirtato con la modella e ci sarebbe stato pure un bacio. Lei frena dicendo che non è vero, Brosio le crede.

Ed ecco il colpo di scena: Granese sostiene si avere una registrazione audio in cui la De Vitis rivela di aver in mente un piano per arrivare al successo utilizzando Brosio. E quando dalla D’Urso se ne parla piomba l’imbarazzo. Brosio non vuole ascoltare quell’audio nel fuori onda e la D’Urso dice di averlo sentito. Silenzio. La modella, intanto, non autorizza la diffusione. Nuovo giallo? A quanto pare sì. Lei si giustifica dicendo che avrebbe usato quelle parole, facendo intendere al telefono che si trattava di un piano, per fare un tranello a Granese. Ma adesso i conti non tornano.

