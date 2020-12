Al GfVip Malgioglio scivola sul Covid. E scatta la censura

09 dicembre 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip 5, scivolone di Cristiano Malgioglio sul Covid-19: "È un virus di laboratorio...il vaccino? Ma chi se lo fa?!". E la regia censura.

Il Coronavirus è un argomento tabù nella casa più spiata d'Italia, la produzione del Grande Fratello Vip preferisce che se ne parli poco per non mandare messaggi sbagliati ai telespettatori. Tuttavia, prima Paolo Brosio, poi Cristiano Malgioglio hanno affrontato l'argomento incappando nella censura del GF. In un video di @heytreshold, seguitissimo account Twitter, il 2 dicembre, Malgioglio dice a Giulia Salemi: "La situazione fuori è terribile...adesso ci dovrebbe essere il vaccino...ma chi se lo fa!" e la Salemi: "Lo hanno trovato?", "Sì, ma chi se lo fa?! In tutte le parti del mondo...ma se non è testato per tanto tempo che fai?! Certo magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus laboratorio, non è un virus naturale...i virus naturali sono quelli che vanno via...". E in regia hanno cambiato subito inquadratura sui vip che dormivano nella stanza arancione. Poco fa, invece, sempre Malgioglio ha ripetuto: "Questo è un virus da laboratorio. Non come la Sarà o la Spagnola in passato e un virus da laboratorio è diverso...". Stacco di inquadratura e chiamata in confessionale per il paroliere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.