Raptus in diretta a Live non è la D'Urso, Paolo Brosio bacia la super modella

E l’amore non ha età. Cosi Paolo Brosio, 64 anni, per mettere a tacere tutti bacia Maria Laura (22 anni). Una vera lezione in diretta davanti a tutti. La super modella mozzafiato dice di amarlo, ma per molte malelingue sarebbe tutto costruito ad hoc.

Maria Laura De Vitis, al Live, si difende: “Nessun tradimento”. Era stata accusata di aver baciato un noto imprenditore milanese, ma di quel bacio non c’è traccia. Le foto insieme a lui, in auto senza nulla di strano, hanno fatto parlare abbastanza. Troppo facile puntare il dito contro di lei, troppo facile sparare a zero. Adesso Brosio vuole un po’ di serenità: con Maria Laura, conosciuta a Forte dei Marmi, sta vivendo una storia bellissima. Casualmente, però, hanno lo stesso agente. Appunto: una coincidenza? Lui dice sì, lei non nega di voler fare televisione.

