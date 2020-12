Granese: dubbi sulla storia tra Brosio e la fidanzata, ho un audio choc

Francesco Fredella 02 dicembre 2020 a

Tra Brosio e Maria Laura De Vitis, finiti nel mirino del gossip dopo aver ufficializzato la loro storia in televisione, spunta il terzo incomodo: Diego Granese. Fin qui nulla di strano, se non fosse che adesso spuntano notizie choc dell’imprenditore trentenne (Granese ndr) che sostiene di avere in mano una prova schiacciante contro la De Vitis. Lei avrebbe avuto un flirt lampo con Granese e ci sarebbe scappato pure un bacio. La fidanzata di Brosio, però, nega: “Non c’è mai stato nulla. Basta”.

Adesso Granese spara lo scoop: “Il mio avvocato - ve lo dico in anteprima - scriverà alla De Vitis perché sono in possesso di un audio di nostra conversazione in cui lei ammette che Brosio farebbe parte di un suo progetto per arrivare al successo in televisione. Mi sento anche io incastrato. Quindi vorrei che questo audio - se Maria Laura mi autorizzasse e se non avesse nulla da nascondere - fosse reso pubblico alla stampa. Perché adesso devo difendermi dalle accuse che ho ascoltato nelle ultime settimane, dopo che sono uscite alcune foto in cui accompagnavo la De Vitis a casa”.



Granese, insomma, dice di possedere un audio che incastrerebbe la fidanzata di Brosio. Secondo l’imprenditore milanese la modella mozzafiato ammetterebbe di aver architettato la storia con Brosio per farsi spazio in televisione. Adesso, la vera prova del nove potrebbe avvenire se la De Vitis accettasse un confronto mettendo al centro questa prova- audio. E cosa direbbe Brosio? A quanto pare il giornalista, che tutti ricordano ai tempi de Tg4 per le inchieste su “Mani pulite”, ha piena fiducia di Maria Laura. Che al Live, domenica sera, ha baciato in modo appassionato.

