Bruno Vespa debutta a Ballando con le stelle. Nella tana di Selvaggia Lucarelli dopo lo scontro memorabile

Bruno Vespa ballerino. Mai visto prima, ma domani sera a Ballando con le stelle lo storico conduttore di Rai1 scenderà in pista. Bruno nazionale sarà ballerino per una notte. Un invito a cui non ha detto assolutamente no, facendo gioire tutti i suoi fan che per una volta lo vedranno in una veste totalmente insolita.

Vespa, dopo l’esibizione, dovrà affrontare il giudizio di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Soltanto ieri c’è stato uno scontro tra Selvaggia e Vespa a “La vita in diretta”. Sono volate scintille quando il conduttore di Porta a porta è stato attaccato dalla Lucarelli. Facciamo un passo indietro. Si parla di Coronavirus e Vespa esprime la propria opinione. Puntuale e impeccabile, il famoso giornalista dice che le teorie discordanti dei virologi - in questi mesi sempre più presenti parlando di tutto al contrario di tutto - potrebbero aver avuto un’influenza sulla situazione attuale. Ma una frase di Vespa fa infiammare la Lucarelli, ovvero quando Bruno dice: “per i quali non bisogna fare il tifo” (parole riferite ai virologi). La Lucarelli gratuitamente attacca e dice: “Non capivo solo cosa intendesse Bruno Vespa relativamente alla parola. C’è qualcuno che tifa per il Covid, per le catastrofi, per i morti?" Lo storico giornalista ribatte a Selvaggia con due parole. “Intendo tifoso per una delle due scuole. Io non tifo per nessuna". Nuovo scontro a Ballando sabato sera su Rai1?

