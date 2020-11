Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro dietro le quinte: lei massaggia lui senza maglietta

Francesco Fredella 11 novembre 2020 a

La Rete non aspettava altro. Quel feeling tra Elisa Isoardi e il suo maestro di ballo Raimondo Todaro ha indispettito tutti. Sin dall’inizio dello show di Milly Carlucci. Sguardi, battutine, post e like. Ma anche una coreografia che li ha fatto avvicinare sempre più, praticamente avvinghiati. Adesso, spunta pure il massaggio sexy tra Elisa Isoardi e Todaro. Che non si nascondono e pubblicano la scena sui social. Lei massaggia lui, senza maglietta, con i muscoli ben in mostra. Ed è subito gossip. Soltanto poche settimane fa, Roberta Bruzzone - da sempre a bordo pista a Ballando con le stelle - aveva messo la mano sul fuoco parlando di un’intesa strepitosa tra Elisa e Raimondo. E se lo dice lei, psicologa sopraffina e con un fiuto pazzesco, bisogna crederci. Chissà se c’è stato quel bacio: la domanda da cento milioni di dollari sta animando il gossip di questa edizione di Ballando con le stelle.

Entrambi sono single: lui era sposato con la ballerina di Amici Francesca Tocca, lei fidanzata con Matteo Salvini. Il resto è storia di questi giorni. Ma secondo i beninformati ci sarebbe molto di più di un’intesa professionale. Ora i due non sono più in gara, dopo la rinuncia possono sperare solo nel ripescaggio. Non è stato facile, in questi due mesi, lottare con gli imprevisti: prima un’intervento chirurgico per appendicite a cui si è sottoposto Todaro, poi l’infortunio alla caviglia per Elisa. Possono consolarsi, però, con coccole e massaggi.

