Giovani Periferie: sconfiggere il bullismo con la consapevolezza

07 maggio 2026

Secondo i dati ISTAT pubblicati nel giugno 2025, un ragazzo su cinque subisce atti di bullismo: il 68% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni ha sperimentato comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti, sia online o che offline. E i più colpiti sono proprio i giovanissimi tra gli 11 e i 13 anni (23,7%), rispetto ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni (19,8%). Una situazione che sfiora l'emergenza. Ed è dall’esigenza di promuovere lo sport come elemento concreto di lotta e prevenzione a questi fenomeni, ma anche dalla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sul grande valore dell’inclusività che nasce l’ONBD, l’osservatorio nazionale contro il bullismo ed il disagio giovanile. Ha sede a Roma e può contare su una struttura articolata, esperti e testimonial del mondo dello sport. Il Presidente dell’Osservatorio è Luca Massaccesi, una carriera sportiva ricca di grandi successi: campione olimpico azzurro a Barcellona ‘92, taekwondoka, da molti anni profonde grande impegno nella sensibilizzazione ai temi dell’inclusività e ai valori dello sport quale elemento di contrasto e prevenzione nei confronti del bullismo e del disagio giovanile, attraverso importanti eventi, convegni ed incontri conoscitivi e formativi in tutta Italia. Come la prossima “Maratona Bullismo”, che si terrà il 20 e il 21 maggio a Roma, in piazza Mastai. Di tutto questo abbiamo parlato con Luca Massacesi nella nuova puntata di Giovani Periferie.