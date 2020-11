Ballando con le stelle, Elisa Isoardi torna in pista. Ma la zia bacchetta Raimondo Todaro

Giada Oricchio 12 novembre 2020 a

Torna a ballare Elisa Isoardi, ma lo fa con una curiosa richiesta a Raimondo Todaro, storico maestro di Ballando con le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su RaiUno. Sabato sera, 14 novembre, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si giocheranno un posto nella semifinale di "Ballando con le Stelle" facendo ricorso al meccanismo del ripescaggio non perché in precedenza siano stati eliminati dal pubblico, ma perché costretti a saltare un giro di pista per l'infortunio alla caviglia destra della bella conduttrice televisiva.

La Isoardi però non ha appeso le scarpette al chiodo e martedì è tornata in sala prove. Tra una coreografia e un passo doble sono tornati anche i lividi sulle braccia. Glieli lascia Raimondo Todaro durante le prese a testimonianza dell'impegno e della voglia di riprendersi le luci della ribalta. Ma qualcuno ha trovato da ridire e così è scattato un peana. È la zia di Elisa a fare un simpatico appello nelle Instagram Stories della provetta ballerina: "Senti Raimondo, sono zia, ti devo chiedere un piacere, è proprio un favore personale. Quando la prendi per farle fare quel salto bellissimo, cerca di farle i lividi nello stesso punto altrimenti il braccio le diventa tutto un livido! Attento a te, eh". Todaro accoglierà la richiesta?

