Il backstage di Alessandra Mussolini con Maykel è bollente

Giada Oricchio 11 novembre 2020

a

a

Alessandra Mussolini ci ha preso gusto. "Ballando con le Stelle", il dancing show di Milly Carlucci, in onda ogni sabato su RaiUno, le ha regalato una seconda giovinezza e le ha restituito quel lato sexy messo da parte in Parlamento e nel ruolo di opinionista fin troppo pasionaria. Dopo il malore nel corso dell'ultima puntata di "Ballando" (si è accasciata quasi svenuta al termine di una presa difficilissima), è tornata sui social per mostrare un piccolo assaggio del servizio tutto letto e sex appeal in compagnia del fidato maestro Maykel Fonts. Il backstage è bollente: Alessandra Mussolini, sguardo ammiccante e seduttivo, posa elegante tra lenzuola di seta, lingerie bianca e nera minimal e gambe tornite in bella mostra.

