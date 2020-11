GfVip, dal passato di Bettarini spuntano Gregoraci e Dayane Mello

Giada Oricchio 07 novembre 2020 a

a

a

Al GFVip5, l’ingresso di Stefano Bettarini gela Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Ecco perché.

GfVip, tra Gregoraci e Petrelli finisce male

Nella sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex calciatore Stefano Bettarini ha varcato la soglia della casa più spiata d’Italia. I vip lo hanno accolto bene, ma Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello sono sembrate piuttosto fredde anche se in maniera diversa. Al momento del benvenuto, Bettarini ha detto: “Greg, come stai? Oh, ti lascio sola un attimo e mi stai a combinar un casino della Madonna” (riferendosi al non flirt con Pretelli), la Gregoraci ha risposto: “Mi raccomando, attento a dire le cose che poi si arrabbiano” e l’ex calciatore: “No, no, non c’ho da dire niente”. Una rassicurazione? In realtà, è plausibile pensare che la Gregoraci volesse ricordargli di stare attento a non spoilerare o a non usare le tipiche e colorite espressioni toscane, ma è anche vero che Signorini - prima che Stefano Bettarini entrasse in casa - aveva avvertito: “Fate attenzione alle facce di Elisabetta, Dayane e Pierpaolo”.

Se Dayane ha avuto una notte finita male e Petrelli è una vecchia conoscenza di Temptation Island, cosa c’entra la Gregoraci? Ebbene, i due hanno lavorato insieme a “Buona Domenica” nel 2006/2007 e secondo quanto dichiarato dall’allora conduttrice Paola Perego e dall’ex gieffino Milo Coretti c’era qualcosa più di un’amicizia, sicuramente una simpatia molto intima vissuta sotto gli occhi di tutti. Sul settimanale “Nuovo” c’è un’intervista di Coretti: “Quando sono arrivato a Buona Domenica, ero convinto che tra Elisabetta e Stefano ci fosse un fidanzamento, era palese che tra loro c’era una relazione o perlomeno un’amicizia intima. Tutti quelli che facevano parte del cast lo sapevano”. Più o meno le stesse affermazioni. Ma Elisabetta, all’epoca prossima al matrimonio con Flavio Briatore, ha sempre smentito l’esistenza di un flirt con Bettarini e al di là dei rumors non ci sono prove.

Certa invece è la storiella di una notte con Dayane Mello: una passione bruciata in fretta e finita male. Ieri sera, lo scontro è stato inevitabile. La modella brasiliana in confessionale ha dichiarato: “Non me lo aspettavo qui, ma forse è venuto il momento di chiarire una "esco*ata e basta". Una storiella di una notte, voi non l’avete mai fatta? Perché sono arrabbiata? Mi ricordo che dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi, l’ultima giornata in Honduras ci siamo frequentati per una notte, la foto sulla copertina di Chi era rubata, ma non da me, io non c’entravo. Sono tornata in Italia e ho visto che ero su tutte le copertine. Mi ha dato fastidio. Io non lo volevo, sono quasi sicura che sia stata organizzata da lui”. Stefano Bettarini ha sottolineato: “Una sco**ta finita male? Se lo avesse detto un uomo di una donna "una sco**ta e basta" mi avreste ripreso. Non mi ha fatto piacere”.

Signorini gli ha dato ragione anche se poco prima aveva sghignazzato davanti a quelle parole e il nuovo gieffino ha iniziato a vuotare il sacco: “Lei si commenta da sola, io non conoscevo l’esistenza della signorina Mello finché non ho visto la lista dei partecipanti. Un autore mi disse subito "guarda questa qui ti vuole fare la festa", quindi era un suo modus operandi, già mi avevano avvertito e io ho detto "magari ci cascasse, è una bella ragazza", eravamo in Honduras e lei è stata una settimana nel mio stesso villaggio”. Bettarini prova a fare l’erudito, ma svacca subito: “Beccare co***one da te è un complimento, ma ti sopravvaluti, non sono entrato per te o per raccontare la nostra storia. Io non ti ho usato perché non sapevo chi fossi prima dell’Isola e le copertine le ho sempre avute con e senza donne. Gli autori hanno tutte le foto e le chat che mi mandavi in Honduras. Tu hai avvisto i paparazzi, non io”. Alfonso Signorini ha fatto da paciere svelando che la foto del bacio sulla copertina del suo giornale era di un famoso paparazzo lì per fare il suo lavoro e lo aveva fatto egregiamente. Poi ha precisato: “Probabilmente è stata colpa mia perché non ti ho avvertito Dayane, ma ti assicuro che Bettarini non c’entrava nulla”. E finisce con una pace estorta tra i due concorrenti del GFVip 5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.