GfVip, tra Gregoraci e Petrelli finisce male

E' rottura tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, la non coppia del Grande Fratello Vip 5: "Puoi fare solo il velino".

Elia alla Gregoraci: ti appoggi sempre a un uomo

L'amicizia speciale tra Elisabetta e Pierpaolo finisce male. Dopo l'ultima diretta del GFVip e le ripetute critiche da parte dell'opinionista Antonella Elia di essere l' "animale domestico" della Gregoraci, l'ex velino sembra aver preso atto che non c'è e non ci sarà mai alcun sviluppo sentimentale con la 40ennne calabrese. Questo lo ha spinto a fermarsi e prendere le distanze da "Lady Monte Carlo". A sua volta l'ex signora Briatore è furiosa con la Elia per averla etichettata come una "gatta in calore" e soprattutto per averle detto: "ti appoggi sempre a un uomo per emergere e avere visibilità". Una frase che non le ha perdonato informando i coinquilini di aver dato mandato all'avvocato ("se ne sta occupando") e sottolineando da giorni a più riprese: "Era una provocazione però dire che LA Gregoraci ha bisogno di Pierpaolo anche no... Non mi parla più, va bene, però me lo poteva dire. E comunque dai...fa ridere che io la Gregoraci mi appoggio a lui per emergere". Ieri, i due, moderati da Tommaso Zorzi, si sono confrontati finendo con urlare: la Gregoraci non vuole passare per str**za e ha ribadito di aver messo dei paletti che lui aveva accettato; dal canto suo, Pierpaolo ha detto che non ce la fa più, che ha bisogno dei suoi tempi per esprimersi e che l'entusiasmo è andato scemando. La conduttrice calabrese si è lagnata del comportamento dell'ex amico con i coinquilini e tutti le hanno dato ragione dicendo che era stata chiara fin dal primo momento e condannando l'immaturità di Pretelli. Peccato che quando Stefania Orlando aveva parlato di semplice "comfort zone senza passione", si era sentita dare della "str**za" e si era attirata l'ira della stessa ex signora Briatore ("sei invidiosa, evidentemente ti dà fastidio, posso dire che sei triste?"). La Orlando è stata l'unica a ribadire che una donna matura non adotta certi comportamenti quando capisce che l'uomo prova qualcosa di più: "Certe cose, come il palloncino, non dovevi farle. Lui gli ha dato un'importanza diversa dalla tua. Io quando capisco che da parte di un uomo c'è un altro tipo di sentimento, mi fermo. Hai sbagliato anche tu". In serata i "Gregorelli" sembravano aver chiarito pur restando distanti, mentre in nottata è scoppiata una nuova lite culminata in una frase sgradevole della Gregoraci: "Puoi fare solo il velino". Pretelli è uscito dalla camera, ma Andrea Zelletta gli è corso dietro e lo ha consolato: "Dai, non prendertela, in fondo sei qui proprio perché ex velino e io perché ex tronista di UominieDonne". I social, invece, hanno condannato la tracotanza della Gregoraci auspicando che venga eliminata al più presto dal reality show. Al termine della chiacchierata con Andrea, Pierpaolo è tornato in stanza e con Elisabetta si sono chiesti scusa a vicenda precisando che molte reazioni era determinate anche dallo stress della reclusione. Dunque, è tregua. Stamattina, Dayane ha ripreso il discorso accusando Pretelli di non essere abbastanza uomo, ma Stefania ha osservato che è l'esatto contrario: "È proprio perché è uomo che si tira indietro. Quando prendi atto, da uomo ti tiri indietro" e Tommaso Zorzi si è detto d'accordo: "Non può vivere in attesa di una micro possiblità fuori. Ora però sta anche a Elisabetta fermarsi".

