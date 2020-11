GfVip, Bettarini e il retroscena su Temptation Island. E tira in ballo la De Filippi

Giada Oricchio 07 novembre 2020 a

Stefano Bettarini è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5 e svela un segreto tra la sua fidanzata Nicoletta Larini e Pierpaolo Pretelli: “Le hai sussurrato che era il tuo tipo di donna”. Poi manda frecciatine alla Fascino di Maria De Filippi.

GfVip nel caos, Brosio minaccia di lasciare

Questa notte, nella casa di Cinecittà, Stefano Bettarini, ex calciatore oggi professionista di reality show (8 all’attivo) ha puntato l’ex velino ed ex tentatore di Temptation Island Pierpaolo Pretelli: “Tu, tu che fai tanto il cucciolone… a fine programma, che si esce insieme, hai scritto in direct (su Instagram, nda) alla mia fidanzata: ‘come stai?’. E nel villaggio, quando le hai messo la ghirlanda al collo le hai bisbigliato nell’orecchio: ‘Sei proprio il genere di donna che vorrei avere fuori di qui’”. Pierpaolo si è difeso dicendo: “Ho scritto a tutte le donne del villaggio ‘come stai?’. A tutte: Nilufar, Ursula, anzi mi hanno lasciato il numero di telefono, sono amico con tutte. La frase della ghirlanda era un minimo preparata, giusto per ricambiare che ero stato scelto dalle fidanzate” e Bettarini: “A me lo fa, a me! Che vado a vedere dietro le curve. Ah, lo hai fatto con tutte? Sei un orsetto premuroso”. Pretelli ha risposto: “Nicoletta è stata veramente male, tremava quando le arrivavano i video nel pinnettu, non mangiava, mentre lui faceva il birichino” e Bettarini, che si comporta sempre come se stesse in uno spogliatoio di calcio, si è lasciato sfuggire un retroscena: “Allora, sapete bene che al programma devi dare, perché se non dai, capisci bene che…Chi ha fatto televisione lo sa, bisogna dare ai programmi, soprattutto a FAAA-SCI-NO (il nome della società di produzione di Maria De Filippi, nda), ottocento autori da una parte, ottocento dall’altra, chi ti martella di qui, chi ti martella di là”. Gelo da parte dei coinquilini. Elisabetta, un po’ colpita nella sua vanità, ha scherzato: “Sei un monello” e Bettarini ha rincarato: “Non è ingenuo, non ti ha scritto in direct, ma nell’intervista ha detto che se non ci stavi te, si buttava su quell’altre”. Tra le risate dei gieffini e l’osservazione di Tommaso Zorzi: “Vedi Betta? Appena entrato: pam!”, l’ex marito di Simona Ventura ha sottolineato: “Non sono venuto qui a pettinare le bambole”.

