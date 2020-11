Paolo Brosio fa infuriare tutti al GfVip

Giada Oricchio 05 novembre 2020 a

Paolo Brosio entra al Grande Fratello Vip 5 e manda su tutte le furie Alfonso Signorini, Patrizia De Blanck, Stefania Orlando e il web.

Gregoraci contro Guenda Goria e Antonella Elia. Che rissa al GfVip!

Se Tommaso Zorzi è il miglior concorrente della quinta edizione del reality show di Canale 5, Paolo Brosio sembra essere il peggiore. Il giornalista è entrato nella casa più spiata d'Italia da 6 giorni e ha già commesso numerosi passi falsi. Il primo errore di Brosio è stato esprimere critiche al sistema dei tamponi Covid-19 assumendo una posizione negazionista nonostante lui stesso sia stato contagiato. Poi ha cominciato a pregare a voce alto spettacolarizzando un momento che dovrebbe essere di intimo raccoglimento e infine ha infranto il patto di riservatezza con il GF spoilerando ai coinquilini il prolungamento del programma, i nomi dei nuovi concorrenti e altre cose del "mondo esterno". Il conduttore Alfonso Signorini lo ha rimproverato invitandolo a professare il suo credo con maggior rispetto per il prossimo e lo ha punito con la nomination d'ufficio per le rivelazioni (venerdì sarà sanzionato per lo stesso motivo anche Andrea Zelletta, nda). Paolo Brosio però ha ritenuto il provvedimento ingiusto e ha minacciato più volte di abbandonare il reality ("sono entrato quasi con la flebo al braccio e mi trattano così, me ne vado e racconto tutto ai giornali"). Le reiterate lamentele hanno mandato su tutte le furie Alfonso Signorini che a "Casa Chi" ha dichiarato: "Mi ha dato molto fastidio quel modo di ostentare la fede. Se ne vuole andare? La porta è quella, nessuno lo ferma" e Patrizia De Blanck: "Basta con queste minacce, non rompere le pa**e, smettila. Mi inca**o, sì mi inca**o, non posso sentire tutto il giorno: io me ne vado a casa, me ne vado a casa. È una minaccia del ca**o. Questo è un ricatto morale". Ma non è finita perché lo scherzo in cui Dayane e Rosalinda hanno simulato baci saffici e un rapporto sessuale, lo ha mandato in tilt facendogli pronunciare frasi orribili: "Non posso vederle perché poi mi masturbo", "due donne che si baciano sono il massimo per un uomo", "io lo sapevo che erano calde, ma queste sono due gatte in calore" e una frase omofoba: "Io pensavo che Dayane fosse donna fino in fondo...invece...". E ieri sera Paolo Brosio si è lanciato in un discorso pericoloso sulla superiorità del potere di guarigione della preghiera rispetto alle medicine e alla psicologia. Dopo cena, ha detto: "Se sei malato, la medicina non ti fa nulla, magari fai una preghiera e ti passa tutto". Nel frattempo, la Gregoraci ha chiesto a Stefania se fosse così diretta e "tremenda" anche nella vita e la conduttrice: "Sì, anche alle mie amiche dico le cose come stanno" e Brosio: "Si vede che lei è un po' vessata, vessata". La Orlando e Elisabetta si sono guardate perplesse, ma Brosio ha aggiunto: "Ci sono dei gradi da uno a venti della possessione del diavolo, potresti essere possessa dal demonio per come ti esprimi". Poi ha allargato il discorso anche a Tommaso, ma Stefania e Zorzi si sono alzati e se ne sono andati. Adua/Rosalinda ha fatto notare al giornalista che si era espresso male, ma quello: "Nel campo delle contaminazioni spirituali impure si passa da un grado di zero a 100, i più gravi, poi ci sono i più lievi, come emicrania, insonnia, dovuti a un problema patologico che si cura con i farmaci. Tu ne puoi usare anche 1000 ma non ti passa perché il danno dipende dalla situazione della tua vita. Stefy potrebbe fare una serie di preghiere di liberazione e guarigione per ottenere un grado di vessazioni minori. C'è chi non crede al maligno, ma il maligno è citato nei testi sacri. Non capisco perché se la sia presa, facevo un discorso teorico".

Questa mattina, la Orlando stava rimuginando sulle affermazioni di Brosio: "Me ne sono andata. Io queste cose non voglio sentirle, diceva: questo succede se uno non prega. Io stanotte non ho dormito perché mi faccio condizionare. Io sono qui per gioco, per fare un percorso, per migliorare alcune insicurezze. Sono stata male, dai no, queste cose...". Adua ha provato a fare da paciere: "Ci ho parlato, ha detto che non vi siete capiti, che faceva un discorso in generale", ma Dayane: "Sono cristiana, ma non si parla di Dio così". I social vorrebbero la squalifica per le più che discutibili esternazioni di Paolo Brosio.

