Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci scarica Pierpaolo Petrelli dopo il bacio. E scoppia la lite nella Casa

Giada Oricchio 17 ottobre 2020 a

a

a

Duro sfogo di Elisabetta Gregoraci nella notte post decima puntata del GFVip 5: "Non sono un capobranco". E friendzona definitivamente Pierpaolo Petrelli con un clamoroso dietrofront dopo il bacio davanti alle telecamere. Guenda Goria ha accusato Matilde Brandi ed Elisabetta Gregoraci di essere i capobranco della stanza arancione (le due donne parlottano ogni notte sotto le coperte senza microfoni, nda), quella che decide le nomination e i nomi degli immuni.

L'ex signora Briatore, preoccupata che la sua immagine possa uscire danneggiata dal reality show, ha puntato i piedi: "Non lo accetto. Non sono un capobranco, è una cosa grave, ma che dici? Siamo un gruppo, ci troviamo bene e c'è feeling. E tu Guenda non puoi parlare perché nel cucurio ti isolavi, dormivi tutto il giorno e io lavavo e cucinavo per te!".

Dopo la diretta, la Gregoraci era ancora imbestialita e ha detto a Tommaso: "Guenda che è così brava con le parole, non può dire branco. Gruppo e branco sono due cose diverse" e Zorzi: "Io sono responsabile delle mie parole, non di quelle di Guenda". Ma la Gregoraci: "Mi viene da ridere, da ridere. Non me ne frega niente delle vostre strategie, ma queste sono cose gravi e non deve passare un messaggio simile a casa".

Intanto dopo il bacio a Pierpaolo Petrelli che non è passato inosservato davanti alle telecamere della Casa la conduttrice calabrese ci ripensa e dichiara che con l'ex velino ci può essere solo amicizia. Al massimo un rapporto speciale per qualche clip in puntata. Quello che non ha detto chiaramente è che il suo cuore batte per un altro uomo. Ha mandato messaggi trasversali e tutte le volte che Alfonso Signorini le parla di amore, lei si dà dei colpetti sul cuore. Per i social sono un segnale in codice per il fortunato.

Gfvip: tutti contro Zorzi. Nessuno lo sopporta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.