Gfvip, Adua choc: violentata a 12 anni. Lunedì un nuovo concorrente

Giada Oricchio 17 ottobre 2020

a

a

Matilde Brandi, Guenda Goria, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta sono i vip al televoto della decima puntata del GFVip 5. Il meno votato sarà eliminato definitivamente. Tra pettegolezzi, tradimenti, accordi, strategie e falsità, spunta il dramma di Adua Del Vesco: “Sono stata violentata a 12 anni”. Lunedì prossimo entrerà un nuovo vip: uomo e sui 45 anni.

Gossip girl

Alfonso Signorini parte con due brutte notizie: Franceska Pepe è a casa per colpa del mal di schiena e il riassunto del cucurio di Adua, Elisabetta, Massimiliano e Guenda che interessa nemmeno ai loro parenti. Poi presenta il dualismo Maria Teresa Ruta-Matilde Brandi dimostrando di non seguire il GF: “Siete due donne che non si trincerano dietro i falsi sorrisi e perbenismi”. Non ha visto Matilde “la bella di Beverly Hills” fare taglia e cuci alle spalle della Ruta. Nove minuti dopo l’inizio della diretta, è subito scontro con la Brandi che accusa Maria Teresa di pilotare la figlia nelle nomination. Guenda ribatte con ferocia e a Matilde parte giugulare e corda vocale: “Non voglio che passiate da vittime perché non lo siete!”. Graffiante Antonella Elia: “Le è partita la coattività… è una coatta!!!”, mentre Pupo - ormai in versione precettore televisivo - punge: “Nessuno è vero in tv, la verità non esiste in tv, accontentiamoci dei ruoli che interpretano”.

Il passero solitario

Guenda è un lupo solitario, se ne compiace con discreta boria e definisce i coinquilini un branco. Quelli si offendono a morte per l’affondo che ha superato la carne viva e ha toccato le ossa. La “Billionaire di Monte Carlo” Elisabetta Gregoraci non ci sta: “Nel cucurio, lei dormiva tutto il tempo, mentre io pulivo e cucinavo. Non sono un capobranco”. La Elia plaude Guenda e Matilde Brandi, che ha scambiato il filtro del guaranà per quello della camomilla, perde la trebisonda: “Sono stata 20 giorni in camera con loro e mi hanno sempre esclusa. Sono un branco. Ti voglio bene Antonella, ma stai zitta”, l’opinionista ribatte: “Non mi vuoi bene per niente, non sono una tua amica. Non fare la coatta”.

Friends

Dopo un riassunto dello sparlottamento reciproco di Stefania e Matilde (anche se mancano tutte le affermazioni più urticanti e pesanti della Brandi verso la Orlando durante le notti nella stanza arancione), la conduttrice romana sorride sorniona perché ha capito il gioco sporco della collega: “Ho deciso di valutare le azioni di Matilde al GF senza pensare alla conoscenza ventennale. E sì, sono molto amica di Tommaso”. Zorzi la incorona: “E’ la persona che mi capisce più di tutti”. Altro rapporto sull’orlo di una crisi è quello tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il figlio della Parietti ha ribadito di non aver gradito lo scherzo di Tommaso (“sono innamorato di te”): “Ero imbarazzato perché eravamo davanti a tutti. Se mi avesse preso in disparte sarebbe stato diverso”. Non convince, ma i due fanno pace. Antonella Elia è in serata di grazia: “Magari ti sei sentito in imbarazzo perché sei sensibile al fascino maschile. Manchi di autoironia. Fai gli scherzi, ma non li vuoi subire. L’altro giorno hai detto ‘Franceska sfila sull’autostrada peccato che l’hanno mancata’” e Oppini: “Non mi ricordo, forse una battuta riuscita male”. La cosa più bella è che Andrea Zelletta viene ignorato nonostante fosse presente nelle clip con un doppio folkloristico sfogo. Gli dà più importanza Twitter con meme e gif da “comodino” che Sigonrini.

Da amici speciali a zerbino è un attimo

Gli autori del Grande Fratello fanno un tifo sfegatato per la ship Elisabetta “ce l’ho solo io” e Pierpaolo “zerby” nemmeno fosse il derby Roma-Lazio. Noi pienissimi al pari di Tommaso Zorzi: “Che significa amici speciali? Eh, che non gliela dà”. Il flirt non esiste, è stato impunturato all’uncinetto, ma dopo un mese è ancora un punto croce da primo tutorial. E’ un riempitivo e tale rimarrà. Segue un’intervista doppia che Oriana Fallaci si sta rivoltando nella tomba. Alla domanda “da 1 a 10 quante chance ha Petrelli di conquistarti?”, la Gregoraci (richiamata all’ordine dalla lettera di Flavio Briatore) è lapidaria: “Dentro la casa 3, fuori dalla casa 5, gli voglio bene, è un ragazzo puro… però…”. Petrelli è un cencio consumato altro che zerbino.

Rosalinda

Forse Adua Del Vesco esce definitivamente di scena per lasciare il posto a Rosalinda. L’attrice siciliana, dopo aver sollevato il caso Ares, dopo aver svelato le storie fake con Morra e Gabriel Garko per far carriera, dopo aver raccontato dell’anoressia, confessa un altro terrificante segreto. In settimana ha fatto la linea della vita: “Era il 2004, ero una ragazzina carina, ingenua, con un viso angelico, buono e mi sono fidata di una persona, a 12 anni ho subito uno stupro. Ero una bambina. Sono cose che si possono superare, ma non si dimenticano. Solo 2 anni fa l’ho detto a mia madre. Ho subito tante critiche per il mio aspetto fisico, mi stavo buttando via ma oggi penso che ho tante cose belle da fare”. Alfonso Signorini, senza il minimo tatto, pone domande come fosse un quiz: “Cosa ricordi di quel giorno? Chi era il mostro?” e Rosalinda senza lacrime: “La mia mente cerca di cancellare. Il mostro era una persona che conoscevo e che mi ha dato un passaggio in macchina, io ho accettato senza malizia. Mi sono sentita a lungo in colpa anche se non avevo colpe. Dovevo denunciare, mi sento in colpa però, spero che questa persona non abbia fatto del male ad altre persone come me”. Il conduttore mostra perfino le immagini di Rosalinda-Adua nel periodo dell’anoressia: “Eri un mucchio di ossa. Quando hai toccato il fondo?”. Delicatissimo. La siciliana ripete quanto già detto qualche puntata fa: “Una mattina presto ero intenta a nascondere il cibo e improvvisamente mi sono chiesta se valeva la pena ingannare una persona stupenda come il mio ragazzo, ho guardato il mare e ho deciso di ricominciare. Sono tornata alle mie origini” e Signorini: “Esorto i vip a chiamarti Rosalinda e non più Adua perché ti sei riappropriata della tua vita”. Una pagina molto discutibile: temi gravi trattati con superficialità e insensibilità.

Default

Guenda è salva con il 40% dei voti, Stefania prende il 39% e Matilde il 21%. La Brandi va automaticamente al televoto di lunedì e mastica amaro: “Perché il pubblico non mi ha premiato? Sono vera, forse aggressiva, ma devo dire la mia”. In realtà è stata “punita” per l’abitudine a ciacolare contro Zorzi, Guenda, Maria Teresa e Stefania. Usufruisce di una sorpresa: l’aperitivo isterico-frignone con le amiche.

Al GFVip, la Contessa asfalta Pupo

Pupo fa una battuta sulla poesia “Le foglie morte” di Jacques Prevert: “Contessa, nel suo caso sono le foglie… mortacci tua”, la De Blanck piega gli angoli della bocca verso il basso, guarda spazientita verso l’alto e lo stende: “Non lo trovo molto spiritoso sai? Ride da solo, ma voi avete colto l’umorismo?!”. Si vola.

Telemaco, il fedifrago

Guenda Goria frequenta tal Telemaco. La moglie lo rivendica e la gieffina pure: “E’ separato e non vive più con la moglie legale dal 1° gennaio. Ci sono delle carte scritte. Ci sono donne che amano mettersi in mostra attraverso la pelle di qualcun altro, ma non lo fa sulla mia. L’ho incontrata e le ho detto che se vogliono possono riprovarci, quindi invito lui a parlare e dire la sua. Tante donne vorrebbero che l’uomo che lasciano stia da solo e non con un’altra donna. So che questa cosa gli dispiacerà moltissimo, la temeva e non vuole tale esposizione. C’è chi lascia il marito quando perde il lavoro e c’è chi dà una mano nei momenti di difficoltà. Se qualcuno vuole spettacolarizzare e non tenersi la vita privata per sé, non lo deve fare sulle mie spalle”. Visibilmente contrariata mamma Ruta: “Lo conosco, la sua carta d’identità è a sfavore. Non benedirei mai questa relazione. Vorrei che Guenda si divertisse, trovasse uno scapestrato e facesse le ca**ate”. Faccia schifata dalle “regine” Elisabetta e Matilde.

Antonella smonta il “comodino”

La Elia ha ritrovato il suo spirito trash ed è carica a pallettoni: “Andrea, un comodino che si incavola così non l’ho mai visto, sono saltati tutti i cassetti. Nella tua furia sei molto comico” e l’ex tronista dalla scarsa personalità e dai modi da vaiassa: “Devo prenderla come un complimento?”, “Decidi tu, pensaci. A Franceska ne hai dette di ogni.. stai calmo…” ribatte Antonella. E lo sgrida pure Signorini: “Non mi è piaciuta l’espressione ‘i tuoi genitori te ne hanno date poche’. E’ un’espressione infelice”. Andrea chiede scusa, piangiucchia davanti ai titoli della fidanzata Natalia che lo difende e per fortuna si passa oltre.

Nomination litigiosi e autori pazzeschi

In settimana il gruppo “comodini” ha deciso come immuni Enock, Dayane, Pierpaolo, Elisabetta. E Zorzi: “Non è un caso, si votano tra di loro e vincono perché numericamente sono di più”. A scardinare il gruppo però ci pensano gli autori ricorrendo al meccanismo dei piramidali: Dayane deve togliere l’immunità a un amico e sceglie Pierpaolo Petrelli lasciandola a Enock e Elisabetta che ringrazia felice sebbene abbia espresso il desiderio di “tornare a casa dove ho tante cose da fare invece di stare qui dove si urla e non si fanno cose costruttive”. Il gruppo della camera arancione vota Guenda che sceglie Oppini, la De Blanck nomina Adua che vota Stefania, Tommaso e Stefania scelgono Andrea perché “permaloso e arrogante”, lo fa anche la Ruta e Zelletta brontola con una certa aggressività verbale, Francesco e Matilde fanno il nome di Maria Teresa. Le nomination accendono numerose scintille tra i vip e la Elia litiga con Enock: “Che stress, fai le votazioni con la tua testa, sei senza cervello, sei pilotato, ci hai scocciato”. Lunedì prossimo entrarà un nuovo concorrente.

