Grande Fratello Vip, l'aperitivo con le amiche inguaia Matilde Brandi. Scarica di insulti contro Mario Balotelli

Giada Oricchio 17 ottobre 2020

Brutto episodio di razzismo al Grande Fratello Vip 5. Nel corso della decima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Matilde Brandi, che ci tiene tantissimo agli aperitivi con le amiche, ha avuto la possibilità di farne uno a distanza di sicurezza. Tra le quattro amiche, entrate in casa, ce n'era una bionda che ha catturato l'attenzione di Mario Balotelli, fratello di Enock, concorrente del GFVIP. Il calciatore ha twittato con una faccina sorridente: "Matilde quando ci presenti l'amica bionda?". Alfonso Signorini ha letto il messaggio in diretta e i gieffini si sono messi a ridere. Una goliardata per tutti tranne che per il figlio della diretta interessata. Il ragazzo ha fatto lo screenshot del tweet di Balotelli e lo ha ripostato nelle storie del suo profilo Instagram scrivendo un messaggio inequivocabile: "Mor*** sua sto ne**o di me**a". Nessun commento da parte di Balotelli.

