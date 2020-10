Gfvip: tutti contro Zorzi. Nessuno lo sopporta

Giada Oricchio 16 ottobre 2020 a

a

a

Tutti contro Tommaso Zorzi. Nella casa del Grande Fratello Vip, questa sera la decima puntata del reality show, Andrea Zelletta esplode contro l’influencer: “Non sai chi sono io”, mentre Matilde Brandi è al limite della sopportazione: “Il primo che dice Tommaso hai rotto il ca**o, urlo evvivaaa”.

Nervi tesi, casa spaccata in tre gruppi, litigi e vip desiderosi di abbandonare il gioco. Dopo poco più di un mese, il cast stellare scelto da Alfonso Signorini, continua a regalare un’edizione dal tasso di trash secondo solo al GFVip2. Dopo lo scherzo degenerato il litigio notturno tra Tommaso e Francesco Oppini, questa mattina l’influencer milanese ha scatenato l’ira di Zelletta, soprannominato “comodino” da Twitter. E’ bastato che Zorzi tornasse sulla reazione spropositata di Oppini e di molti altri vip alla finta dichiarazione d’amore: “Hai aizzato tutti compreso Andrea” che l’ex tronista ha risposto: “Io me la sono presa perché mi hai mandato a fare in c**o”. Zorzi si è alzato e se n’è andato: “Oggi so chi nominare” e Zelletta non ci ha visto più dalla rabbia: “Ma pensa te questo oh che fa queste scenate, cerca di portar rispetto, bello, vedi che non stai parlando con un tuo amico, vedi a questo, si alza e se ne va, non ha capito niente allora, che rispetto è? Oh! Con me non lo fa, vedi se io la mattina devo intossicarmi l’anima per questo. Viziato! Impara a vivere, va! Non mi manda a fare in c**o senza motivo, impara a vivere non siamo mica animali, forse non ha capito, qui non si è capito chi sono io! Tu puoi essere Tommaso Zorzi, io sono Andrea Zelletta e non mi mandi a fare in c**o e non prendi e te ne vai così. A me bisogna portare rispetto! Altrimenti ti faccio vedere io. A me le persone devono portare rispetto, lui è un maleducato”.

Una sfuriata consumata alle spalle di Tommaso che non ha sentito mezza parola perché intento a fare colazione in giardino. Andrea, Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi temono molto l’influencer ai fini del gioco e spesso lo hanno definito “capriccioso, senza limiti, cattivo e desideroso di stare sempre al centro dell’attenzione”. Non a caso, infatti, la Brandi, oggi pomeriggio, ha avuto un’altra uscita contro il coinquilino: “Comunque il primo che dirà ‘Tommaso hai rotto il ca**o’, io dirò e vaiiii” e la Gregoraci: “Io sono là, là”. Andrea ha aggiunto: “Se esce Matilde, vuol dire che stiamo sbagliando tutto”. Secondo alcuni sondaggi in Rete, l’ex ballerina è la meno gradita dal pubblico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.