Gfvip, tre donne in nomination. E la Gregoriaci: ho un uomo fuori dalla casa

Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono le nominate dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 5 che sarà allungato fino all’8 febbraio. Chi prenderà meno preferenze al televoto “Chi vuoi salvare?” sarà definitivamente eliminato. Scontri al fulmicotone tra la Ruta e Matilde Brandi e tra la Contessa Patrizia De Blanck e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Intanto Elisabetta Gregoraci conferma di avere un uomo fuori dalla casa, Franceska Pepe arriva quasi alle mani con un’autrice e Adua continua a mentire.

Alfonso Signorini apre l’ottava diretta del GFVip rivelando che Franceska Pepe è talmente furibonda da non voler entrare in studio. Tempo mezz’ora e la modella 28enne è seduta: “Sì, ho litigato con un’autrice, alcuni malintesi, le persone si agitano. Se ci siamo menate? Ci siamo andate vicino, non sopporto le mancanze di rispetto. Si è scaldata troppo, mi ha alzato la voce” e Signorini: “Eh la Ghergo è così”.

GFVip Adua edition

Continuano i misteri di Adua Del Vecchio e Massimiliano Morra. L’attrice siciliana è lusingata dal fatto che la sua soap stia “appassionando milioni di italiani” (bugia più, bugia meno, che importa) e ha assunto un’aria impudente e spavalda alla Giovanna D’Arco. Si è tolta il rosario ché non serve più. Signorini interroga sia lei sia Morra sulla loro “favola”. Viene fuori che Massimiliano è stato assillante “quasi ai limiti dello stalking” e che ci sarebbe stato un avvicinamento di terzo grado: “Se abbiamo fatto sesso? Ni, c’è stato qualcosa di molto vicino” asserisce l’attore, ma la “cristallina” Adua ribatte: “No, io ribalto i tavoli. Adesso lo picchio, sta scherzando?”. In prima serata, conduttore e opinionisti anziché nascondere la polvere sotto il tappeto, ravanano nelle lenzuola. Pupo tocca il fondo: “C’è stato petting?”. E meno male che Signorini, dopo 15 minuti di stillicidio, aveva detto: “Non scendiamo nel pecoreccio”. La domanda più interessante è: “Da dove arriva la roba del gay?” e Adua: “Forse perché per un periodo ho avuto il dubbio, era una sensazione, ho fatto un errore non pensando di essere al Grande Fratello”. Ovviamente i conti non tornano. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando osservano: “Ma scusa se era tanto insistente, come fai a dire che era gay?”, ma quando la messinese viene messa alle strette si trincera dietro a un “Basta, non ne voglio più parlare, ci sono delle cose di cui noi legalmente non possiamo parlare”. Il cerchio non si chiude, la soap si trascina stanca e ripetitiva, Zorzi ha un colpo di coda: “Adua, tu neghi e ammetti le cose quando sei spalle al muro. Non hai un trascorso veritiero”, ma la Del Vesco invoca riservatezza. Per questo è andata al GFVip e sgrana tutto il rosario per avere un’ora a lei dedicata ogni puntata. Non poteva esserci chiusura migliore con Patrizia de Blanck vox populi: “Cosa ne penso? A me non frega proprio niente. Mi sono rotta le palle”. E scatta la standing ovation dello studio. Augurandoci che la telenovela, scritta male e recitata peggio, sia davvero finita, d’ora in poi, oltre a Zelletta e Enock, avremo due pezzi d’arredo in più nella casa dalla porta rossa.

Un amore di nome “E”

La storia tra Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci è di cartone almeno quanto quella di Adua e Morra. L’ex signora Briatore lo definisce “amico speciale” che is the new “non c’è trippa per gatti”. E infatti, la 40enne conduttrice scuote la capigliatura e sorride con quei denti bianco Dash come fosse a uno shooting sulla terrazza di Monte Carlo: “Tra noi non c’è niente. Sicuramente fuori ci sono delle persone che mi pensano e io sono felice di questo. Nella chat di Roma c’è una persona particolare, ma non mi piace parlare della mia vita privata. L’aereo per me è stato molto importante” e Signorini che tutto sa e tutto vede: “Inizia per E il nome di questa persona vero? Allora E di Monte Carlo ti saluta caramente”. Elisabetta sembra Minù degli Aristogatti e smentisce di avere un flirt con il rapper Mr. Rain. Franceska Pepe dice quello che tutti pensano: “Elisabetta non è interessata. Non credo che riesca ad adattarsi allo stile di vita di Pierpaolo”. Andrea Zelletta, il comodino del GF, prende vita: “E’ una cessa, una battuta di pessimo gusto, ma come si permette?” però Tommaso lo asfalta: “Cosa c’entra cessa? Perché? E’ una roba estetica, non c’entra. Ma poi non è un attacco, era un commento da Franceska, non l’ho trovato così grave”. Nemmeno Signorini si cura di Zelletta e passa oltre. Anzi, l’ex tronista deve accendere un cero a Santa Adua da Cinecittà perché passa in cavalleria la disgustosa frase rivolta a Matilde giovedì sera: “Vieni, vieni qui, vieni che ti faccio sentire di nuovo donna, c’è il pisello”.

Orfeo e Euridice

Myriam Catania incontra il promesso sposo Quentin e quando l’amore è vero non ha bisogno di pagliacciate. Sono bellissimi, innamoratissimi, emozionatissimi, tenerissimi. L’uomo è in giardino a distanza di sicurezza e per farle capire l’intensità del suo amore cita il mito di Orfeo e Euridice: “Lui scende nell’Ade per salvarla ma non deve voltarsi a guardarla, io ho giurato di non baciarti, ma quanto è difficile”. Due cuori e 15 vip con il naso spiaccicato contro la veranda come inquilini in ascolto durante una litigata di condominio.

Eva contro Eva

Maria Teresa Ruta è l’orticaria dei coinquilini innervositi dalla sua abilità di fare spettacolo. Signorini le domanda degli attriti con Matilde Brandi e la Ruta colpisce e affonda: “Credo che l’astio nasca da una vecchia ruggine, dal fatto che abbiano scelto me e non lei per un programma”. Si tratta di “Chef per passione”, format su una tv locale di Genova: hanno tenuto lei e non la Brandi. Scoppia il programma gate, ben più appassionante dell’Ares gate. Matilde vorrebbe sbranarla, prova a scioglierla nell’acido del suo sguardo però finge di cadere dal pero. Conta non fino a 10, ma fino a 1000 e sibila: “Se mi parte la giugulare un’altra volta è finita. Hanno preso lei e non me? Non lo sapevo, avevo la scuola di danza. Lo apprendo adesso da lei, va bene, brava. Manco me sono arrabbiata per questa cosa. Massimiliano (il produttore, nda) mi aveva detto che ci vedevamo dopo il Grande Fratello, ma va bene così”. E in un fuori onda picchia duro sulla Ruta: “Che ti importa degli aperitivi con le amiche? Mi mancano, che ne sai di cosa parliamo? Fatti due domande se io ho tante amiche e tu non ne hai nessuna”. La Brandi ha talmente accusato che piange: “Io mi ci ero impegnata tanto in quel programma però ok”.

Il Marchese del Grillo

Dopo l’appello di Francesco Oppini ai genitori di star zitti e non azzuffarsi sul suo Grande Fratello e dopo Dayane Mello che pur di emergere flirterebbe con il frigorifero, arriva il confronto tra la Marchesa Del Secco D’Aragona per identificazione personale e la Contessa Patrizia De Blanck. La finta Marchesa la mette al corrente dei pettegolezzi che stanno facendo a “Live Non è la D’Urso” sulle sue origini nobili, è così soave da avvertirla: “Preparati perché fuori è scoppiato il mondo, parlano tutti male di te, dicono che sei la ciavattara e che non ti lavi”. Un cattivo gusto a livelli astrali. La De Blanck la guarda perplessa e incredula, con un trucco che le manda un occhio in cucina e uno in salotto, stende la rivale: “Sai che ti rispondo? I ragli dall’asino non arriva al cielo, Alfonso perché mi hai mandato questa pizza e fichi?” e quella: “Sei laureata in scatologia, fai discorsi di ca**a”, ma la De Blanck è lapidaria: “Ho solo due parole: vaffan**lo e stro**a, levatemi di torno questa sfigata buffona”. Gioco, set, incontro.

“Vecchiettina”

Nell’ottava puntata del GF, Signorini ha toccato un argomento delicato: l’assenza di voglia di maternità di Stefania Orlando. La conduttrice romana, adorata dai social, affronta un tema importante: “Non ho mai sentito l’istinto però credo che una donna sia completa anche senza un figlio. Il timore è per mio marito Davide, è più giovane e prima o poi potrebbe sentire il desiderio di avere un figlio”. Ma il conduttore liquida la faccenda a favore del balletto di Pierpaolo e Elisabetta. Lo perdoniamo solo perché ci trasciniamo ‘sto zampettame dalla prima puntata: “Senorita” si era fatta “Vecetinas”.

Nomination

Myriam è la meno preferita del televoto di lunedì e va di default in nomination con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, votata a valanga per la sparata sul lavoro contro Matilde Brandi. Un vero peccato: tre pesi da 90 a rischio eliminazione e concorrenti che “rubano il cachet” a bivaccare in casa. Curiosi anche i nomi dei 5 immuni venuti fuori da votazioni segrete in settimana: Elisabetta, Enock, Pierpaolo, de Blanck, Matilde e Zelletta. E bocca della verità Zorzi: “Non ci credo”. Anche noi.

