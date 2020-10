GfVip, i misteri di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: ora escono tutti gli altarini

Giada Oricchio 07 ottobre 2020 a

Il passato oscuro di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra tiene banco al Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini crede a Tommaso Zorzi: "Ha detto la verità in merito alle confidenze di Adua su Morra", Guendalina Canessa e Daianira Marzano sostengono che l'attore sia gay e un altro blogger afferma che lo sia anche la siciliana. Intanto Maria Teresa Ruta: "Non escludo che si siano scritti un copione e lo stiano recitando".

Recite, segreti e bugie. Al GFVip 5, Adua Del Vesco non si sta facendo mancare niente. L'attrice siciliana ha sollevato in maniera limacciosa il presunto caso Aresgate, così è stato ribattezzato dal web, facendo intendere di essere stata costretta a cambiare identità, tagliare i ponti con gli affetti più cari e fingere fidanzamenti con Gabriel Garko e Massimiliano Morra per il lancio delle fiction, menzogne (o "favole" come le chiama lei) il cui peso a lungo andare l'avrebbe portata all'anoressia nonostante il tornaconto professionale. Adua e Morra hanno parlato anche di "un passato che ci ha traumatizzati, ci ha segnato a vita". Non hanno mai fatto nomi, ma Alberto Tarallo, ex titolare dell'Ares Film, in un'intervista a "Non è l'Arena", il talk di Massimo Giletti su LA7, ha voluto fare chiarezza sulle insinuazioni di Adua e Morra: "Credo che alla base di tutto ci sia un rancore, forse perché dopo la Ares non hanno avuto occasioni lavorative. Ma non è solo questo. Credo che qualcuno abbia lavorato su questo rancore per architettare qualcosa contro di me. (...). Non sono certamente i conduttori del Grande Fratello, non è Mediaset che non c’entra niente. Qualcosa che sta al di fuori, che viene dal passato. (...). Arriveremo a capire da dove nasce questa macchinazione". Inoltre, l'avvocato di Tarallo ha annunciato querela contro i due attori.

Non è finita perché sempre la Del Vesco ha dichiarato a Matilde Brandi e Dayane Mello che Morra è omosessuale, in puntata ha negato ("ho detto stratega, non gay"), Tommaso Zorzi l'ha sbugiardata e lei se lo è rimangiato: "Ho fatto uno scivolone, ma Tommaso fa schifo".

Morra l'ha perdonata subito sostenendo di non dover fare alcun coming out e confermando che anche il loro flirt era farlocco. Esattamente come quello di Adua con Garko. La questione però è lontana dall'essere archiviata. I coinquilini si stanno interrogando su quanto messo in scena finora. Stefania Orlando ha parlato di un comportamento gravissimo: "Non capisco perché piange sempre, prima fa capire che lui le ha fatto cose gravissime, poi si scopre che non stavano insieme, a seguire lei copriva Gabriel Garko e Massi perché pure lui sarebbe omosessuale. Adesso ha dato del bugiardo a Tommaso sostenendo di non averlo mai incontrato in albergo" e Francesco Oppini: "È una fiction nella fiction". Nel frattempo un amico di Zorzi ha pubblicato su Instagram lo screen della chat da cui è evidente che l'influencer ha detto la verità sull'incontro in hotel prima di entrare in casa e Alfonso Signorini, conduttore del GFVIP, durante il programma web "Casa Chi", si è schierato con Tommaso: "Quella sera in albergo hanno parlato a lungo e si sono scambiati delle confidenze. Io credo a Zorzi quando dice che Adua gli ha fatto diverse confidenze. Non hanno parlato solo di pomate per le emorroidi, c'è stato molto altro". Dopo le dichiarazioni di Adua sulle preferenze sessuali di Morra (sfruttate ai fini dell'audience), l'ex gieffina Guendalina Canessa a "Pomeriggio 5" e la blogger Daianira Marzano sul suo profilo Instagram hanno sostenuto: "Massimiliano è stato con un farmacista di Napoli che per lui ha lasciato la famiglia. Questa persona è pronta a dirlo pubblicamente".

Entrambe hanno sottolineato di avere le prove. Come se non bastasse, questa notte, è arrivato un altro colpo di scena. Il blogger Amedeo Venza ha scritto in una storia di Instagram: "Adua Del Vesco in passato avrebbe avuto una relazione con un'altra donna. Le due si sarebbero conosciute durante i casting di una nota fiction di Canale 5" e subito dopo ha postato la risposta di un utente: "Lei è da sempre lesbica. Anche a scuola ha avuto una storia". Un'affermazione tutta da verificare. A questo punto torna in mente l'esplosione di rabbia di Matilde Brandi contro Tommaso nel corso della diretta di lunedì scorso. Il ragazzo stava prendendo in giro Adua: "Mi sembra tutto una telenovela, adesso spunta il fidanzatino di Casablanca", la Brandi andò su tutte le furie e lo zittì con veemenza. Poi spiegò a Signorini che si era imbestialita perché aveva sentito "è lesbica" riferito alla siciliana. Circostanze smentita sia da Zorzi sia dalla Ruta: "Dicevamo sembra Beautiful, sembra una telenovela". E proprio ieri notte, la Ruta in giardino ha detto con chiarezza a Oppini: "Adua e Massimiliano fanno fuoco e fiamme in puntata, passano 5 minuti e si abbracciano come se niente fosse in giardino. Sembrano Mimì e Cocò, a questo punto penso che si siano scritti un copione prima di entrare e se lo stanno recitando. Lei dice che non sapeva che ci fosse Massimiliano, ma non è possibile. Hanno fatto questi teatrini prima e li stanno rifacendo ora".

