Al GfVip hai fregato anche Signorini? Così Enock Balotelli asfalta Adua Del Vesco

Giada Oricchio 07 ottobre 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip 5, Enock Balotelli contro Adua Del Vesco: "Allora hai fregato anche Signorini?!".

Lunedì 5 ottobre, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno confessato di non essere mai stati fidanzati, era una "favola" per lanciare le fiction di cui erano protagonisti. E Adua ha chiesto scusa per aver spifferato che Morra è gay, omosessualità smentita dal diretto interessato. La Del Vesco, parlando con Massimiliano (inspiegabilmente le perdona qualsiasi accusa, dalla violenza verbale a cattiverie inconfessabili ma leva il saluto a Guenda per un equivoco), è convinta: "Ne siamo usciti a testa alta, puliti". Tuttavia, le sceneggiate dei due attori sull'intricato e misterioso passato, restano l'argomento principale della casa. I vip si interrogano sui comportamenti di Adua e Massimiliano: "Se questa storia non è mai esistita, la prima puntata? Tu mi hai fatto cose gravissime, pianti su pianti. È stata la fiction nella fiction".

Tutti tranne Enock, l'unico a non aver capito niente di quello che era successo fino a ieri sera. Il fratello di Balotelli era in camera da letto con Oppini, Adua, Dayane e Massimiliano quando finalmente ha realizzato la verità. La Del Vesco lo ha sbeffeggiato però ha perso il sorriso quando il ragazzo, dall'alto della sua ingenuità, ha fatto un paio di osservazioni micidiali: "Ma se la tua ragazza sapeva che la storia con Adua era finta perché ha voluto parlare con lei facendo la gelosa?" e ancora: "Ma quindi sei riuscita a fregare anche Signorini?". L'attrice messinese si è stizzita: "Basta eh!", mentre Morra si è affrettato a spiegare che Dalila l'aveva affrontata non per gelosia, ma per averlo descritto come un violento dimenticandosi che la fidanzata aveva aggiunto: "Da parte del mio fidanzato l'amore è finito, da parte di Adua non so".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.