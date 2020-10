Pierpaolo va a letto con Guenda. Maria Teresa Ruta sotto choc

Giada Oricchio 07 ottobre 2020 a

Al GFVIP 5, Pierpaolo Petrelli a letto con Guenda Goria. Ma è uno scherzo a Maria Teresa Ruta.

Ieri notte, Tommaso Zorzi, dopo la finta rissa, ha messo a punto uno scherzo ai danni di Maria Teresa Ruta. Con la complicità di Elisabetta, Pierpaolo e Francesco, le hanno fatto credere che Petrelli fosse a letto con Guenda così da scatenare una storica scenata. Dopo pranzo, la ragazza si è alzata da tavola: "Vado a riposare un po'", la madre è rimasta in cucina a lavare i piatti mentre gli altri vip piano piano si posizionavano dove stabilito. Elisabetta li ha raggiunti in stanza e ha cominciato a urlare: "A letto insieme? Ti posso dire che sei un grande pezzo di me**a? Non me ne frega niente, fate pure quello che volete, ma non devi rompermi le palle in puntata, a dire Eli di qua, Eli di là. Tu che parli di amicizia speciale...hai rotto le pa**e, mi devi mollare! Voi potete fare quello che volete, a me non frega un ca**o, non sono gelosa ma non fare gli occhioni in puntata. Vi chiudiamo la stanza e fate quello che volete, ma non mi sembra carino. Guenda parla di romanticismo e si è coricata nel letto dopo 3 giorni".

Guenda ha risposto: "Stavamo solo riposando. Pierpaolo mi guardava in modo particolare in questi due giorni e ci siamo messi a letto insieme", mentre Pierpaolo rideva troppo per essere credibile. In quel momento è arrivata la Ruta che è rimasta letteralmente di sasso e non è riuscita ad aprire bocca. Tommaso andava avanti e indietro: "Che schifo Guenda, che schifo", caos generale fino a quando la Ruta è scoppiata a piangere.

A questo punto, il gruppo è corso ad abbracciarla e le ha svelato che era uno scherzo. Il siparietto non è piaciuto a tutti. Il sempre silenzioso Andrea Zelletta ha liquidato l'episodio con sufficienza: "Maria Teresa ha capito tutto ed è stata al gioco! Non è stupida. Io ho capito subito che era uno scherzo, hanno sbagliato, l'hanno fatto male perché sono corsi tutti di là improvvisamente. Ho capito subito", Enock e la Contessa hanno ammesso di non aver avuto sospetti, mentre Zelletta chiedeva alla Ruta: "Dì la verità avevi capito tutto" e quella: "No, non avevo capito. E da cosa? Era così inaspettato che non sapevo come reagire. Pensavo: Pier di te non mi interessa, Elisabetta mi dispiace, Guenda che figura di mer**" e la de Blanck: "Potevi dire finalmente", ma la Ruta: "No, non mi sarebbe piaciuto, è vero che stanotte Elisabetta ha dato il due di picche a Pier, però non è che si gira subito verso Guenda e quella ci sta. Ho avuto paura perché a volte è fragile".

