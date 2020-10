GfVip: Elisabetta Gregoraci nella bufera. Quella notte in hotel, esce fuori tutto

Giada Oricchio 02 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci nella bufera. Il Grande Fratello Vip si sta rivelando un boomerang per l'ex moglie di Flavio Briatore e probabilmente, questa sera, il conduttore Alfonso Signorini le darà modo di replicare alle tante accuse ricevute all'esterno e alla rivelazione del coinquilino Pierpaolo: "Mi ha detto che vuole fare l'amore". Una richiesta anomala se si considera che giovedì è arrivato il primo aereo per la bella calabrese, un messaggio d'amore ("Sei l'epicentro del mio terremoto") di un fidanzato rimasto finora nell'ombra.

GfVip, Elisabetta Gregoraci proposta hot a Pierpaolo Petrelli?

A "Mattino Cinque", Federica Panicucci torna sul divorzio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: "Ne parliamo perché loro sono stati i primi a farlo". Si parte dalle pesantissime dichiarazioni dell'ex manager della Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani. L'uomo ha dichiarato al settimanale "Nuovo" di essere stato anche un ex flirt della donna dal 2005 al 2007 (lo proverebbero alcuni messaggi, nda) e si è preso la responsabilità di affermare che "Stava con Flavio non per amore, ma per interesse". In studio il direttore Riccardo Signoretti riferisce: "Fu Cecilia Capriotti a invitare nella suite di Briatore in un albergo di lusso, sia lei che lui. Lei dormì con Briatore e la mattina successiva, ha raccontato Soprani, mi disse che era andato tutto bene e che 'questa volta di sicuro mi fidanzo'. All'epoca stava con Matteo Cambi e lasciò a Chiesa il compito di dire a Cambi che era finita. Finora è stata molto protetta al Grande Fratello, fossero stati altri ci sarebbero stati già i primi confronti. Sarebbe interessante conoscere anche la versione di Elisabetta rispetto a queste ricostruzioni. Soprani, che conosco da 20 anni, parla non per rancore ma perché lei ha detto di aver insegnato a Flavio i valori della vita quando in realtà non è così. Purtroppo quando si va al Grande Fratello lo sai che la tua vita viene vivisezionata, che gli scheletri nell'armadio vengono fuori".

Al GfVip scoppia l'amore? Morra e Guenda Goria coppia a sorpresa

La Panicucci passa all'intervista di Briatore a "Il Fatto Quotidiano" in cui l'imprenditore ha dichiarato che se l'ex moglie vuole essere indipendente può rinunciare al mantenimento e il fotografo Maurizio Sorge: "Sono l'ultimo che vuole difendere Briatore, figuriamoci! Mi voleva fare arrestare in Kenya. Ma lei non può dire che era sacrificata. È impossibile difendere la 'beata di Soverato'. Ha detto che vuole vivere la spensieratezza che le è mancata, ma ricordo che la mamma è morta quando aveva 30 anni e noi dell'ambiente la conosco da quando bazzicava Roma a 18-19 anni, conosciamo i suoi trascorsi" e Signoretti: "Attento Maurizio!". Arianna David, invece, difende la Gregoraci: "Voi non sapete la verità. Innanzitutto la grande differenza d'età... Tutti e due hanno degli scheletri nell'armadio, sia Flavio sia Elisabetta. Ci sono cose che non posso dire pubblicamente". Tra gli ospiti in studio, Alessandro Cecchi Paone osserva: "La Gregoraci ha sbagliato a parlare di sacrifici, specie in un momento del genere, ma mi è dispiaciuto sentire che è stata lasciata sola nel giorno del funerale della mamma". L'autore Marco Balestri chiosa: "Era una donna ambiziosa, frequentava un ambiente di imprenditori, diciamo così, e tra i tanti che millantano, lei ha pescato quello che aveva davvero un patrimonio alle spalle".

Ma la Gregoraci ha un altro fronte aperto. La Contessa Patrizia de Blanck sta ripetendo da giorni di aver organizzato il finto flirt con Petrelli: "Gliel'ho detto io così vanno su tutte le copertine, vanno dalla D'Urso, si parla solo di loro. Tanto il GF vuole le storie e hanno seguito il mio consiglio" e a Guenda Goria: "Fallo anche te con Massimiliano". Sarà vero che la simpatia tra Elisabetta e Pierpaolo non è sincera?

