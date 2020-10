GfVip, Elisabetta Gregoraci proposta hot a Pierpaolo Petrelli?

Giada Oricchio 01 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha davvero fatto una proposta audace a Pierpaolo Petrelli? Ieri pomeriggio, l'ex velino 30enne ha confidato a Matilde Brandi di sentirsi sempre più vicino alla conduttrice calabrese. Poi visibilmente emozionato e a bassa voce, le ha rivelato che la Gregoraci in piscina gli avrebbe fatto una dichiarazione bollente: "Mi ha detto una cosa. Voglio fare l'amore con te". Matilde Brandi gli ha creduto, ma ha sottolineato che Elisabetta ha un passato ingombrante e una situazione non facile che richiede pazienza perché il rapporto con Flavio Briatore non è chiuso definitivamente: "Ha un vissuto, vive una determinata situazione, io credo che loro si siano ufficialmente lasciati ma che ci sia ancora un po' di..." e Petrelli: "Lui la tiene ancora sotto controllo", "Quello si era capito" ha replicato la ballerina. Il modello ha proseguito: "Le ho chiesto se è ancora innamorata e mi ha risposto di no", la Brandi: "No, quello non credo però poi subentrano altre cose...Lei è rinata, ha una luce diversa negli occhi, secondo me dovete viverla con spensieratezza senza pensare a quello che sarà" e Petrelli: "Le ho detto che piano piano voglio portarla a non pensare più. Quando c'è questa sintonia chimica, nella vita di tutti i giorni è normale che certe cose succedano...Prima stavo scherzando e ridendo con Dayane e lei mi ha chiesto perché...quindi si vede che le interesso".

Ma come reagirà l'ex moglie di Briatore se Alfonso Signorini, conduttore del reality show, dovesse farle ascoltare le parole di Petrelli? Probabilmente male. Se Petrelli avesse detto la verità e non una spacconata, avrebbe "tradito" la fiducia della Gregoraci. Dunque potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol e la fine di una storia in fase embrionale. Nel frattempo la Gregoraci ha rivelato altro sul matrimonio con l'imprenditore: "Quante scene con Flavietto! Quando faceva troppo il gentile con una donna, io lo guardavo fisso e lui capiva. Si girava subito dall'altra parte. Oppure me lo portavo in bagno e gli parlavo. Se mi manchi di rispetto, io ti stacco la testa. Sai quanti messaggi ho trovato nel suo telefono? Soprattutto all'inizio del fidanzamento. Una volta scoprii che aveva registrato il nome di una donna sotto quello di un uomo. Gli ho fatto un bucio di c**o così. Un'altra volta, mentre dormiva gli ho preso il pollice per sbloccare il telefono e controllare. Mai stare tranquilli, te lo dice una che ha scoperto una sua amica carissima fare di tutto, di più. Ci rimasi malissimo. Fu una botta tremenda. Basta, ho sofferto troppo per queste cose". Ma dalle pagine del settimanale "Nuovo" arriva una doccia fredda per la bella calabrese. In un'intervista al settimanale, l'ex manager ed ex flirt Francesco Maria Soprani l'accusa senza mezzi termini: "Elisabetta sa calcolare e gestire bene la sua vita. Prima di parlare degli altri però dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà. Data l'intimità che c'era tra noi, posso confermare che si fidanzò con Briatore proprio perché lui era...Briatore, non perché fosse interessata a lui come uomo".

