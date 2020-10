GfVip, Adua tira un'altra bomba. L'outing su Morra scatena il putiferio

Giada Oricchio 02 ottobre 2020 a

Nuove rivelazioni di Adua Del Vesco. Ieri notte, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto outing a Massimo Morra credendo che non si capissero le mezze frasi pronunciate con Matilde Brandi e Dayane Mello. La rivelazione potrebbe essere frutto della fantasia dell'attrice visto che Morra è fidanzato con Dalila da due anni. Ma ecco i fatti di ieri sera. Adua, Dayane e Matilde stavano parlando dell'avvicinamento di Guenda Goria a Morra e la siciliana: "Vedo tante strategie anche da parte di persone a cui voglio bene e ci rimango male. Persone che continuano a deludermi", Dayane ha sottolineato: "Quindi la nostra santa (Adua, nda) che sembra non veda niente, vede tutto. Io invece ero ingenua e non mi ero accorta di niente".

La Del Vesco non contenta ha aggiunto: "Ma lui molto più grave, gravissimo, gravissimo". Matilde e Dayane hanno pensato che Guenda e Morra avessero attuato la strategia del "flirt per finire in copertina e dalla D'Urso" suggerita da Patrizia de Blanck e la Brandi ha detto: "Ecco perché tu non potevi parlare... comunque a lei glielo puoi dire". A questo punto, Adua sussurra nell'orecchio di Dayane che l'ex fidanzato in realtà sarebbe omosessuale e poi: "Mi raccomando non dirlo". La Mello rimane basita, Adua si raccomanda di tacere e Matilde: "No, patto di sangue sui nostri figli. Ci sarà un motivo se a pelle non mi è mai piaciuto. Per questo, lei ripeteva di non poter parlare". A questo punto, la modella brasiliana chiede: "E la ragazza? Io ho visto un po' di scene ma non l'ho vista così innamorata" e di nuovo Adua: "Non mi far dire cose...".

È bene ricordare che lo stesso Alfonso Signorini, lunedì scorso, interrogando Tommaso Zorzi aveva insinuato il dubbio che Massimiliano Morra non fosse eterosessuale. Anche se fosse vero, il comportamento da condannare non sarebbe quello di Morra, ma di Adua che sta violando la privacy di Morra. Senza contare che in questo modo Adua ha confermato di essersi prestata a inscenare due flirt di copertura (Garko e Morra) per mera visibilità.



