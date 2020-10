Denis Dosio bestemmia al GfVip. Destino segnato ma i social si dividono

Giada Oricchio 02 ottobre 2020 a

Denis Dosio, lo youtuber concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha bestemmiato. Sarà squalificato come i gieffini che sono incappato nello stesso errore nelle edizioni precedenti? Ieri notte, intorno alle 2, i vip erano a letto, le luci erano spente e stavano per addormentarsi quando si è sentito chiaramente "Dio b**a". L'inquadratura era su Dayane Mello e Adua Del Vesco, ma era impossibile non riconoscere la voce di Denis Dosio.

I coinquilini se ne sono accorti e Francesco Oppini ha esclamato: "No, nooo". Un attimo di silenzio e a chi non aveva capito cosa stesse succedendo, sempre Oppini ha risposto: "Niente, buonanotte". Stamattina però Tommaso Zorzi ha raccontato tutto alla Contessa Patrizia de Blanck. Si è avvicinato all'orecchio e ha sussurrato: "Stanotte Denis ha bestemmiato. Sai come intercalare tipico dei romagnoli", la de Blanck ha chiesto: "Hanno sentito?" e quello: "Sì, si è sentito bene". Poi ha messo al corrente anche Myriam. La regia ha preferito staccare e inquadrare la camera da letto ancora immersa nel sonno.

La bestemmia di Denis è lapalissiana e in base al regolamento del GF sempre applicato in simili circostanze, il giovane concorrente deve essere squalificato, ma il web chiede di rivedere una norma anacronistica. Questa sera, nel corso della sesta puntata, il conduttore Alfonso Signorini comunicherà la decisione della produzione.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset.

