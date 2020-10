Al GfVip scoppia l'amore? Morra e Guenda Goria coppia a sorpresa

Giada Oricchio 01 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip 5 è scoppiato il tempo delle mele. Non solo Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, anche Massimiliano Morra e Guenda Goria. I due vip hanno confessato di nutrire un interesse reciproco. Questa notte, l'attore e la figlia di Maria Teresa Ruta sono stati lasciati da soli in giardino dagli altri coinquilini su diktat della Contessa Patrizia de Blanck al corrente del flirt nascente. Morra, appena tornato in casa dal cucurio, e Guenda hanno ammesso di piacersi (la Goria lo aveva confessato alla de Blanck), ma l'uomo è fidanzato con Dalila: "Hai una bella testa e mi piaci esteticamente. Ora non posso darti una risposta, magari fuori...La mia situazione è complicata. Anche se io non mi precludo nulla e su questo ho avvertito la mia ragazza. Il rischio che la mia storia possa finire c'è, ma per ora è una cosa difficile. Non precludiamoci nulla. Chi vivrà, vedrà" e Guenda: "Ti ho pensato. Lo vedi che sto sempre con te? Anch'io da donna penso che ci siano dei limiti. Vedremo".

Morra è circondato da tre fuochi: Dalila, fidanzata finta secondo Lory Del Santo, Guenda Goria e Adua Del Vesco, ex fidanzata con la quale ha condiviso un passato "traumatizzante" e che più volte nella casa ha dato prova di gelosia sebbene sia fidanzata con Giuliano Condorelli. Tutto questo in barba alle insinuazioni di Signorini e Zorzi su una presunta omosessualità di Massimiliano Morra.

