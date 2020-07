Temptation Island, tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane rispunta l'ex Fabiano. E sono guai

Giada Oricchio 10 luglio 2020 a

a

a

Spunta l’ombra di Fabiano tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane nella seconda puntata di Temptation Island, il docu-reality raccontato da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5. “Si è vendicato, peccato che io ora lo lascio” promette lapidaria la Elia dopo aver fatto pipì in mare.

La verifica d’amore di Antonella Elia si sta trasformando in un avviso ai naviganti. Al single Alessandro rivela: “Dicono che dopo la passione c’è l’amore ma per me c’è sempre stata la noia”. E dopo la battuta virale “Chi è Sofia?”, Antonella passerà alla storia per una verità inconfessabile: “Sto facendo pipì in mare. Che bello fare pipì in acqua, è una delle più grandi godurie”. Il tentatore, incautamente al suo fianco, si sposta alla chetichella e sussurra: “Sento caldo infatti”.

Antonella racconta la gelosia di Pietro per l’ex Fabiano e rivela di sentirlo di nascosto e di cancellare le chat. Pietro la prende con filosofia paragonandosi all’aitante single: “Ha scelto uno che mi somiglia”. Sì, secondo lo schema: “quando ordini online” e “quando ti arriva a casa”o “Chanel contro mercato del pesce”. Poi le dà della bugiarda: “Le ho detto che è libera di sentire Fabiano quando vuole perché mi deve scegliere in totale autonomia”. Al rientro nel villaggio è ancora più pungente: “Dice un sacco di ca**ate, st**nzate. Parla sempre del suo ex, aveva perfino il beauty con lo spazzolino in bagno. E poi lei è più gelosa di me. Non è vero che sta bene da sola, quando sono arrivato due anni fa ci stava male. Pietro c’è finché le cose funzionano in un certo modo, altrimenti Pietro non c’è più e poi voglio vedere”.

Beh, la Elia sopravviverà come ha fatto in 56 anni di vita. Al falò, Antonella protesta perché non c’è un video di Pietro e dichiara guerra come fece Valeria Marini con Patrick: “Farò di tutto per ottenere una reazione”. Un giochino che le si ritorce contro perché la puntata finisce con uno spoiler. L’ex soubrette è sconvolta: “Vedi? Si è vendicato, peccato che ora io lo lascio”.