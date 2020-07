Temptation Island, Alessandro esplode contro Sofia e chiede il falò

Giada Oricchio 03 luglio 2020 a

Alessandro, 47 anni, e Sofia, 30, sono la prima coppia a chiedere il falò di confronto nella settima edizione di Temptation Island, la docu-fiction prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi e condotta da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5. I due stanno insieme da 4 anni ed entrambi hanno due figli da relazioni precedenti. Alessandro aveva dichiarato che Temptation Island era l’ultima spiaggia per la fidanzata che doveva di mostrargli di essere degna di fiducia dopo alcuni “corni” (cit.).

A sorpresa però, il villaggio con le tentatrici si trasforma per l’uomo in un paradiso di sguardi e di sputtanamento della fidanzata. Sofia soffre, ma scandisce “bastardo” e trasforma la faccia in una maschera di dolore in modo da essere perfetta per meme e gif. Al momento è la protagonista dello scambio di battute con Antonella Elia, diventato virale in una notte: “Chi è Sofia?”, “Io”, “Ah scusa”.

Temptation Island, subito crisi con falò: Alessandro furioso e Andrea esplode

Il montaggio negativo della produzione ha acceso la miccia tra i due fidanzati: lui si indigna quando il tentatore glielo appoggia, lei si contorce quando sente il compagno di vita bisbigliare: “Accidenti, abbiamo tutte le telecamere puntate… se non ci fossero”. E certo, strano in un programma tv. Ma Alessandro perde le staffe quando nel pinnettu vede un filmato in cui Sofia sostiene di essere stata tradita ripetutamente, ma di non aver mai messo le corna al fidanzato: “Voglio risentirlo, non ci credo! A me da me**a non mi ci fa passare! Lei non mi ha mai messo i corni?! Chiamo subito il falò di confronto, subito”. Giovedì 9 luglio vedremo se Sofia avrà accettato il faccia a faccia o se ha preferito prolungare la vacanza a spese di Maria De Filippi.