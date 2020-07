Temptation Island, boom di ascolti per le coppie spiaggiate

Giada Oricchio 03 luglio 2020 a

Boom di ascolti per il debutto di Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, ogni giovedì su Canale 5. Il “viaggio nei sentimenti” delle sei coppie spiaggiate all’Is Morus Relais è il programma più visto di giovedì 6 luglio grazie ai suoi 3.698.000 telespettatori pari al 21,6% di share dalle 21.25 alle 00.30. Un debutto superiore all’anno scorso quando partì il 24 giugno e ottenne 3.546.000 telespettatori per il 22% di share e di poco inferiore al 2018.

La settima edizione di Temptation Island conta su alcuni cavalli di battaglia: il montaggio negativo, la selezione musicale impeccabile nel sottolineare sia i momenti funny che quelli drammatici e la conduzione-non conduzione di Filippo Bisciglia, ma anche su una serie di modifiche. Il cast è stato scelto con estrema cura: le coppie da sottobosco televisivo sono state accantonate a favore di nip più genuini (anche se Sofia sta facendo di tutto per diventare un meme social) e “ruspanti” nel modo di vestire, di parlare (il congiuntivo è l'ultimo dei problemi grammaticali) e di muoversi davanti alle telecamere; il ritmo serrato e più stringente fa digerire meglio le 3 ore di programma e Bisciglia è intervenuto meno che in passato (dovrebbe rinnovarsi perché il tormentone “Pensi che abbia un video per te? Ho un video per te” ha perso spontaneità).

Tutto ruota intorno alle storie dei casi umani abilissimi a fare e disfare in base ai loro istinti. Certo, non sono digiuni delle tattiche che hanno portato notorietà ad altre coppie e le dinamiche sono sempre le stesse: amore incondizionato, corna, voglia di libertà, ripensamenti, problemi economici, rinfacciamenti, ma la prima puntata del 2020 è risultata meno barbosa e prevedibile di quella di un anno fa. Merito anche di Lorenzo Amoruso, una vera e propria scoperta, e di Antonella Elia, animale da reality.