Temptation Island, la gaffe di Antonella Elia con la concorrente fa esplodere i social: chi è sofia

Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso sono le due coppie vip di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5. Nella prima puntata, c’è stata qualche fiammata di Antonella, ma è presto: è lì per fare show, non per mettere davvero alla prova i sentimenti. Tuttavia la Elia, Manila e Lorenzo sono già gli eroi dei social. Antonella è diventata iconica per “Chi è Sofia?!”.

La fidanzata di Alessandro, Sofia appunto, piagnucolava parlando di sé in terza persona (un’orripilante abitudine dei protagonisti dei programmi di Maria De Filippi, da UominieDonne a Temptation): “Per pensare a lui, non ho più amato Sofia” e Antonella stupita: “E chi è Sofia?”, “Io” ha risposto la donna e l'altra ha sussurrato: "Ah, scusa". Una stroncatura grammaticale che ha mandato in brodo di giuggiole la Rete e pure la cantante Emma che ne ha fatto la parodia su TikTok.

Manila Nazzaro, un matrimonio fallito alle spalle e due figli, ha bacchettato le frignone compagne di viaggio conquistando il consenso popolare: “Ma basta piangere. Non potete fare così dopo due giorni! Un po’ di dignità, fate le donne”. Meglio ancora il fidanzato Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore di serie A, oggi imprenditore, ha rispolverato il suo animo godereccio (a 49 anni non si è mai sposato e non ha figli) senza però francobollarsi alle mele delle single. Lorenzo non finge solidarietà maschile da camerata e ha un’opinione su tutti, il bello è che è quella giusta: a Ciavy che, dopo aver umiliato la fidanzata, si lamentava per il suo atteggiamento lascivo, ha detto: “Te non hai niente da rimproverarti? Ridevi perché non l’avevi nemmeno salutata. Ascolta quello che dice: non le dai attenzioni” e ad Andrea ha sbattuto in faccia la realtà: “Scusa ma io vedo Anna interessata a te solo economicamente, non c’è traccia dell’amore che decanta. Ti fa soffrire per i suoi scopi” e davanti al cinismo della donna è sbottato in un sonoro “e alloraaa?!”. La redazione di Temptation Island ha fatto centro con i vip.