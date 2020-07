Anna inganna Andrea e lui perde la testa. Temptation Island ad alto tradimento

Giada Oricchio 03 luglio 2020 a

Anna e Andrea sono una delle coppie con 10 anni di differenza sbarcata a Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5. Anna, 37 anni e due figlie, sta con Andrea, 27, da un paio di anni e vuole fare il salto di qualità ovvero un altro figlio. Non tanto per suggellare l’amore quanto per mettersi a posto. La donna ha dimostrato una perfidia femminile uguale a quella di Crudelia Demon.

Ecco, Andrea è un ingenuo cucciolo di dalmata. Per costringerlo a fare ciò che si è messa in testa, gli ha fatto credere che lo sta tradendo con un tentatore: è andata di proposito in bagno dove non ci sono telecamere, ha ammiccato nemmeno fosse Elodie nel video del “Ciclone” e ha adottato le più infime tecniche di seduzione per provocare il fidanzato. Con orgoglio e fierezza lo ha pure ammesso: “Io sono un’attrice nata, per arrivare dove voglio sono diabolica. So che devo farlo soffrire per ottenere il mio scopo. Hai voluto la donna più grande? E allora ti devi saper comportare. Dice che vuole figli e quando mi mette incinta? Lui sta molto bene economicamente, molto, sai uno può pensare che vuoi un figlio per sistemarti, ma non è così”. Nooo, malelingue. Andrea è innamorato ma è rimasto scosso da quelle parole e ha iniziato a domandarsi quante volte sia stato raggirato a sua insaputa. Un esempio? Anna ha rivelato di averlo rimproverato perché viveva da lei e non contribuiva all’andamento familiare (una poracciata senza se e senza ma), il ragazzo ha negato che la convivenza fosse stabile ma ciò nonostante ha lasciato sul comodino la carta di credito. Vedremo se la donna raggiungerà il suo scopo o se perderà fidanzato e ristorante di lusso.