Temptation Island, subito crisi con falò: Alessandro furioso e Andrea esplode

Giada Oricchio 03 luglio 2020 a

La settima edizione di Temptation Island parte con il piede sull’acceleratore: Alessandro chiede subito il falò di confronto con Sofia (accetterà?), crisi tra Ciavy-Valeria e Antonio-Annamaria e rapporto “diabolico” tra Anna e Andrea. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono i saggi dell’Is Morus Relais, i più innamorati ed equilibrati, mentre Antonella e Pietro non hanno ancora scoperto le carte. Eccellenti il montaggio (il ritmo è migliore rispetto a un anno fa), la selezione musicale (da “Bastardo” di Anna Tatangelo a “Memole” per Antonella Elia fino all’immarcescibile “Piccolo Uomo”) e il lavoro dei single bravissimi a dare ai fidanzati tutta la corda per impiccarsi senza che se ne accorgano. Altra nota positiva: le coppie sembrano avere blande velleità da influencer di Fitvia anche se sono ben consapevoli che diventeranno meme e gif. Pilota automatico per il conduttore Filippo Bisciglia, la cui presenza è ridotta al minimo.

Le sei coppie di Temptation Island

Valeria e Ciavy sono ​di Roma e sono fidanzati da 4 anni. Lei ha ​27 anni, una ​figlia di 10 ​e lavora come onicotecnica, lui lavora come PR ​in discoteca. Ciavy presenta la fidanzata con un delicatissimo “appiccicosa che mette le app di geolocalizzazione nel cellulare”. Sofia, 30 anni, e Alessandro, 47, sono fidanzati da 4 anni e mezzo e vivono a Perugia. La loro storia è un tira e molla a causa di un tradimento di lei, adesso è venuto il momento dell’aut-aut. Annamaria, 43 anni, e Antonio, 33, sono di Napoli e sono fidanzati da 2 anni e mezzo. Lei gli perdona le scappatelle per paura della solitudine: “Non so se mi ama, credo mi abbia scelto come una buona mamma”. Manila Nazzaro, 42 anni, ex Miss Italia e Lorenzo Amoruso, 49 anni, ex calciatore e opinionista sportivo sono fidanzati da tre. Lui se l’è sempre “goduta”, lei invece ha alle spalle un matrimonio finito in modo burrascoso con un altro calciatore. Da quest’esperienza, Manila si aspetta l’anello. Anna ​ha 37 anni vive a Roma con le figlie e sta con ​Andrea, 27, ristoratore. Lei appare molto sicura: “Voglio guardare avanti e non continuare a stare ferma come in questi due anni”. Antonella Elia, 56 anni, e Pietro Delle Piane, 46 anni, sono fidanzati da un anno e tre mesi. Lei si descrive “donna alfa”, lui sorride piacione: è convinto di riuscire a farle credere che i cornini sono un’eterna fake news. La scelta di tentatori e tentatrici è la sagra della porchetta: manzi e manze disposti in fila sulla sabbia rovente. Alla vista di natiche e seno, Antonio si distingue subito e Annamaria: “Sta sudannnn, sta grondando”, pure Pietro Delle Piane regala soddisfazioni: “Le osservavo le tette? Eh ma ce l’ha grandi!”. Come gli occhi, quelli che tutti dicono di guardare e nessuno ha notato nemmeno di striscio. Le prime lacrime sono di Valeria: il fidanzato Ciavy, due orecchie a sventola ipnotiche e camicia a fiorellini da discount, l’ha scaricata come un vecchio motorino per montare velocemente in sella alla single prescelta.

Temptation Island: pinettu

Annamaria stacca il primo abbonamento al pinnettu, il fidanzato Antonio fa il buffoncello: “A me piace lei perché è napoletana e fa la personal TRAINER. Sono qui per capire se devo maturare oppure no. Una relazione con un tradimento è come un bicchiere rotto incollato, resterà sempre SCREPOLATO”. E dopo questa massima, si leva la maglietta e fa il pagliaccio. Annamaria replica: “Io sono un femmenone, io c’ho la testa, io teng’ e’ palle, un ce l’ho il tempo per crescerlo. E si imparasse a parlare. E pensare che mi voleva dimostrare che ero la donna della sua vita. Ma non poteva lasciarmi prima di prendere una casa con un affitto più alto”. Non manca la shade economica: “e io pago, io pago”. La beccheggiante Annamaria si confida con Antonella Elia nota per il savoir faire: “Ma dagli due calci in c**o e basta!”. La Elia non è messa meglio. Il fidanzato Pietro infrange subito la promessa di non bere alcolici perché inizia a fare “il simpatico” rivelando un animo feticista. L’ex soubrette giura: “Occhio per occhio, dente per dente. Farò i massaggi”. Ciavy e Valeria sono l’archetipo della coppia “uomo alfa traditore-donna geisha da acqua e limone alle 5 del mattino”. Ciavy sputtana subito Valeria: “Non so se sono innamorato e lei lo sa, le voglio bene. Mi sento soffocare perché è pesante”. La descrive “donna pazza gelosa possessiva”. E pensare che lui ha lo stesso fascino di un cetriolo, mentre lei ha un viso interessante, capelli lunghi biondi, fisico longilineo. Valeria piange e ammette: “Non mi dice ti amo da due anni. Non immagino la mia vita senza di lui. Mia mamma gli lavava le mutande in quarantena. Sono una maggiordoma!”. La Elia è di nuovo lapidaria: “Buttalo nella pattumiera. E’ un troglodita”. Questi non sono amori, sono torture di coppia. Sofia, invece, scopre che Alessandro non è poi così integerrimo: elogia l’ex moglie, non vuole altri figli, pensa che lei sia una sfaticata e fa pucci, pucci alla single lagnandosi che sono ripresi dalle telecamere. Sofia si contorce in smorfie pro meme di Trash Italiano e dice: “Per amarlo, non ho amato più Sofia”, ma Antonella la stronca: “Chi è Sofia?!”, “Io”. Pinnettu amarissimo per Andrea dipinto da Anna come un indolente Omar Simpson e per la stessa Anna indispettita dal fatto che il fidanzato non voglia un figlio perché gli garba troppo essere ancora figlio.

Il falò delle donne

Al falò, Valeria guarda Ciavy confessare alle tentatrici di essere stato beccato 7 volte in hotel con altre donne e di essere stato perdonato: “Non me lo merito, gli ho dato tutto”. Annamaria, dopo aver visto Antonio che la definisce “ex” e si fa farcire di crema abbronzante al pari di un pancake, replica: “Io me lo mangio di intelligenza, di cultura, di tutto. Non mi aspettavo che si facesse mettere le tette addosso dopo 24 ore. Facciamogli fare un giro sulla giostra e vediamo”. Sofia, in lacrime, prenderebbe a schiaffi Alessandro che sbava con la tentatrice e sbotta: “47 anni ce l’hai nel c**o”. Niente video per Antonella Elia e Manila Nazzaro.

Il falò degli uomini

Al momento del falò degli uomini, Ciavy drizza le orecchie e fa il geloso per il comportamento di Valeria (si fa slinguazzare sul collo dal tentatore Alessandro), ma epiche sono le faccine di Lorenzo Amoruso che lo critica apertamente: “Davvero credi di non avere niente da rimproverarti? Ma se ci hai detto che non l’hai nemmeno salutata!”. Tornato al villaggio Ciavy mastica rabbia al posto di bastoncini di liquirizia. Filippo Bisciglia ha un video anche per Alessandro che vuole vedere nelle solite carezze sotto coperta tra Sofia e il single, atti sessuali spinti e minaccia: “Vedremo chi ride e chi piange tra poco”. Lorenzo riconosce che Manila è l’anima gemella, ma soprattutto è l’eroe di quest’edizione: non esprime pelosa solidarietà agli altri uomini speranzosi di vedere del marcio così da avere la scusa per strusciarsi alle single. Infine Andrea vede un RVM in cui Anna si chiude in bagno con un tentatore e scoppia di gelosia: “So’ troppo buono per lei”, tira una sedia e prende a pugni un tavolino. Non sa che la matura fidanzata lo ha fatto di proposito per suscitare una reazione forte.

Pinnettu parte 2: richiesta di falò immediato

Dopo il falò, Andrea riceve un altro filmato in cui Anna sembra uscita da Gomorra: “Per arrivare dove voglio sono diabolica, sono un’attrice nata. Io per ottenere quello che mi interessa so che devo farlo stare male, so esattamente come fare. Vuole dei figli, ma quando mi mette… cioè quando lo facciamo? Sai uno può dire che vuoi un figlio per sistemarti perché lui sta molto bene economicamente”. Andrea ci rimane di sasso mentre Lorenzo si conferma un cuoricino: “Mi dispiace ma io vedo solo una situazione di attaccamento ai soldi e di egoismo, Dario Argento le fa una pippa. Non ho visto rispetto per l’amore che decanta tanto”. Altro video e altri fumenti. Alessandro ascolta Sofia ed esplode: “Vaffa… vaffa… non mi ha mai tradito?! Mi ha messo i corni per sei mesi. E’ scappata con due, tre persone e ora dice che io non sono la persona giusta per lei? A me da me**a non mi ci fa passare! Voglio immediatamente il falò di confronto”. Giovedì 9 luglio vedremo se Sofia ha accettato l’incontro dopo 5 giorni di Temptation Island.