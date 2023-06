Renzi contro Schlein: "Sa vincere le primarie ma perde le elezioni"

Pietro De Leo 01 giugno 2023 a

Elly Schlein rilancia, e di questo i dem dovrebbero preoccuparsi perché pare non abbia colto il senso pieno della debacle sui territori. «A chi pensa che sia finita - dice la segretaria Pd in un video Instagram a due giorni dalla sconfitta alle amministrative- io dico che abbiamo solo cominciato». E tanto per tranquillizzare i moderati, fa un’allusione a Mao, e al suo celebre brocardo sulla rivoluzione che non è un pranzo di gala. «Il cambiamento non è un pranzo di gala – riadatta Schlein - è scomodo. Abbiamo un lavoro lungo davanti. Mettetevi comodi, siamo qui per restare». Sottolinea poi «il lavoro lungo da fare, coinvolgendo partito e territori. Andiamo avanti con le nostre battaglie». Poi assicura: «Non ci spaventano gli attacchi. Siamo qui per fare esattamente quello che diciamo».

Proprio questo, in realtà, è il problema, visto che questo Pd così arroccato su posizioni ideologiche e radicali, tra fondamentalismo LGBT, ambientalismo settario, antifascismo in assenza di fascismo, non conquista il cuore degli elettori. E i primi responsi elettorali lo stanno dimostrando. Però, ora, la linea del Nazareno, comprensibilmente, è quella di prendere tempo. Lo si coglie anche dalle parole di Dario Franceschini a La Repubblica. L’ex ministro della Cultura, sostenitore della mozione Schlein, con la sua scelta ne ha in sostanza fatto da «latore» presso il mondo post democristiano di sinistra. Ovviamente quanto sta accadendo ne indebolisce l’istanza. Ieri, appunto, ha provato a puntellare l’operazione, sottolineando che «nessuno ha la bacchetta magica, tantomeno Schlein. Mi rattrista un po’ che le lezioni del passato non bastino mai. Tutti i leader del Pd, sottoscritto compreso (fu segretario dopo le dimissioni di Veltroni nel 2009, n.d.r) hanno subito dal primo giorno un’azione di logoramento. Allora dico: fermiamoci. Il risultato di queste amministrative non può diventare un alibi per iniziare una normalizzazione di Schlein».

Difficile, però, che ciò può avvenire senza una correzione di piattaforma. È quel che pare fare intendere anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Anche lui finito nel mirino della foga ambientalista di alcuni componenti della segreteria Schelin, che hanno espresso dubbi sull’intenzione di realizzare il termovalorizzatore per smaltire l’immondizia prodotta nella Capitale.

A «Di Martedì», Gualtieri ha osservato: «Abbiamo perso tutti i ballottaggi tranne uno. Direi che siamo ancora in un ciclo negativo». E ancora: «È un ciclo da cui dobbiamo uscire, a cui stiamo lavorando per uscire, per costruire una proposta politica convincente che guardi al futuro e sono fiducioso che lo faremo. Elly Schlein non ha colpe, non ha senso scaricare le colpe a chi è appena arrivato di una difficoltà che avevamo anche prima. Adesso si tratta di unire una forte capacità di definire un profilo, un'identità chiara leggibile al Partito Democratico con la capacità di costruire non tanto le alleanze politiche ma unire uno schieramento sociale di forze largo».

La linea da sinistra ideologica è del tutto incompatibile con questo. E sul punto batte anche Matteo Renzi, sulla sua e-news: “Sulle amministrative c'è ben poco da dire. La linea massimalista di Elly Schlein fa vincere le primarie, ma fa perdere le elezioni. I riformisti battano un colpo, se sono capaci di farlo. Perché l'alternativa a Giorgia Meloni o sarà riformista o non sarà. E credo che ormai questo sia chiaro a tutti». Tranne una.